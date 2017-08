Kosova sot shënon Ditën Ndërkombëtare të Personave të Zhdukur

Sot, më 30 gusht, shënohet Dita Ndërkombëtare e Personave të Zhdukur.

Për të kujtuar personat e zhdukur që nga koha e luftës në Kosovë, sot do të organizohen disa aktivitete. Do të behën homazhe tek Memoriali i personave të zhdukur para Kuvendit të Kosovës, do të mbahet “Ecja e përbashkët” në Sheshin “Skënderbeu”, ku do të mbahet edhe një konferencë për media.

Po ashtu edhe Qendra Burimore për Persona të Zhdukur, veç homazheve, do të mbajë një konferencë për media.