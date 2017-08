Këto vende do të mbeten pa rrymë

Sërish nga KEDS njoftohet për ndërprerje rryme nëpër disa vende të Kosovës. Rrymë, transmeton Koha.net, nuk do të ketë:

Ferizaj

1.

Më 31.08.2017 në NS 110/35/10 kV Bibaj do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Komogllava (Kodi: 40000009) prej orës 09:30 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gërlica, Komogllava dhe bizniset private.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave.

1.

Më 31.08.2017 në NS 110/35/10 kV Bibaj do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Bechtel Enka (Kodi: 40044101) prej orës 11:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Bechtel Enka.

Arsyeja e ndërprerjes: Dislokimi i përhershëm i linjës 10 kV.

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

1.

Më 30.08.2017 në NS 110/35/10 kV Lipjani do të ketë ndërprerje totale prej orës 06:00 deri në orën 07:00 dhe prej orës 16:00 deri në orën 16:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lipjani -qyteti dhe fshatrat, Shtimja qyteti dhe fshatrat, Magurja, Parku i Biznesit Drenas.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i, montimi i transformatorit.

Gjakova

1.

Më 31.08.2017 në NS 110/35/10 kV Rahoveci do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Qyteti 1 (Kodi: 82000003) prej orës 09:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.486 Xhelal Hajda-Toni, rr.487 UÇK-së, rr.489 Avdullah Bugari, rr.490 Gëzim Hamza-Piktori, rr.492 Agom Çelaj, rr.493 Hasan Prishtina, rr.495 Dëshmorët e Pashtrikut, rr.496 Mexhit Mustafa, rr.503 Skënder Rexhepi, rr.504 Eshrafedin Kastrati, rr.505 Sadedin Hajda, rr.506 Milaim Krasniqi, rr.508 Xhafer e Samir Nurkasa, rr.509 Gëzim Mullaabazi, rr.510 Bujar Thaqi, rr.511 Migjeni, rr.512 Ali Sokoli, rr.514 Bajram Veliu, rr.516 Vëllezërit Haradinaj, rr.518 Ilmi Morina, rr.524 Kuvendi i Lezhës, rr.525 Kuvendi i Manastirit, rr.532 Bekim Isma, rr.536 Mic Sokoli, rr.Feim e Bedrush Gashi, rr.538 Milaim Morina, rr.539 Haxhi Zeka, rr.541 Dëshmorët e Zatriqit, rr.542 Musë Rahoveci, rr.543 Dalip Behra, rr.544 Shkelzen e Luan Krasniqi, rr.545 Ismail e Besim Gashi dhe rr.548 Mark Sopjani.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave.

2.

Më 31.08.2017 në NS 35/10 kV Gjakova ll do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Qendra (Kodi: 81000002) prej orës 09:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.Abedin Tërbeshi, rr.Ali Ibra, rr.Ferhat Binishi (një pjesë), rr.Ismail Qemali, rr.Marin Barleti, rr.Mazllum Lakuci, rr.Mbretëresha Teuta, rr.Nënë Tereza, Rr.Përmet Vula (një pjesë), rr.Petro Nini Luarasi, rr.Rruga Tirana, rr.Skënderbeu (një pjesë), rr.Tefik Çanga dhe rr.Vëllezërit Frashëri.

e ndërprerjes: Vendosja e konzollave.

3.

Më 31.08.2017 në NS 35/10 kV Gjakova 1 do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Ponoshevci (Kodi: 80080006) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Babaj Bokës, Dallashaj, Devë, Duzhnjë, Gusk, Jahoc, Korenicë, Madanaj, Mejë, Morinë, Nec, Orize, Ponoshec, Popoc, Ramoc, Rracaj, Rrypaj, Sheremet, Shishman dhe Smolicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 31.08.2017 në NS 35/10 kV Malisheva do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Caralluka (Kodi: 82082001) prej orës 10:30 deri në orën 11:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.603 Adem Jashari (një pjesë), rr.605 Rilindja Kombëtare (1 konsumatorë), rr.606 Pavarësia (1 konsumator), rr.610 Hisni Mazreku (1 konsumator), fshatrat: Carallukë, Dragobil, Drenoc, Panorc, Shkarashnikë, Tërpezë e Poshtme, Vërmicë dhe Vërmicë e Malishevës.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e transformatorit të ri.

Gjilani

1.

Më 31.08.2017 në NS 35/10 kV Rrafshina do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Begunca (Kodi: 61067010) prej orës 11:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Begunca, Lubishta, Shoshara, Letnica, Vernakolli dhe Lagja Arifaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion, ndërrimi i shtyllave të tensionit të lartë.

2.

Më 31.08.2017 në NS 35/10 kV Gjilani 1 do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Uglari (Kodi: 60060016) prej orës 10:30 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kolektori, Uglari 1, 2 , Pograxha, Llofca, Doxhët, Sllubica dhe Kokaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave të tensionit të lartë.

Prizren

1.

Më 31.08.2017 në NS 35/10 kV Theranda do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Reshani (Kodi: 32039006) prej orës 13:30 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Reshtan, Therandë (një pjesë), Lagjja Bajraktari, Reshtani 1 dhe Reshtani 3.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i transformatorit të mbingarkuar.

2.

Më 31.08.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Shirokë - Therandë (Kodi: 32000005) prej orës 13:30 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shiroka, pjesët periferike të Therandës (Rr.Reqani);

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i transformatorit të mbingarkuar.

Prishtina

1.

Më 31.08.2017 në NS 35/10 kV Mazgiti do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Plemetini (Kodi: 15019003) prej orës 11:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Plemetin, Hamidi, Bivolak, Gllavotin, Bivolak, Strovc, Zhilivodë, Bequk dhe Millosheve (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Premontimi i shtyllave 10 kV.

Mitrovica

1.

Më 31.08.2017 në NS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Novolani (Kodi: 73000005) prej orës 11:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Një pjesë e Bukoshit, Novolani, Kolla, Vërnica, Rezniku, Shallci, Druvari dhe Mihaliqi.

Arsyeja e ndërprerjes: Premontimi i shtyllave 10 kV.