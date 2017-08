Hotelet me 5 yje në Shqipëri 10 vjet pa taksa

Zhvillimi i infrastrukturës rrugore përgjatë vijës bregdetare objektiv i qeverisë Rama 2 Rritja e cilësisë së shërbimeve në sektorin e turizmit do të jetë në qendër të vëmendjes së qeverisë së re të drejtuar nga kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama gjatë mandatit të dytë. Në këtë drejtim, Rama gjatë një bashkëbisedimi me gazetarët nga Llogaraja bëri të ditur se për të gjitha hotelet me 5 yje do të hiqen taksat për një periudhë 10 vjeçare.

“Po bëjmë një paketë të re. Do të vendosim një incentivë. Kush merr operim me 5 yje midis 30 brandeve ndërkombëtare të mos ketë asnjë taksë për 10 vite”, deklaroi Rama. Sipas tij, nuk ka sot një fasilitet në Shqipëri që të ketë 5 yje, përveç një subjekti në Tiranë. Kjo incentivë, theksoi ai, do të shkojë për të gjitha investimet që janë në zhvillim, por edhe për ato që duan të adoptohen. Rama la mundësi të hapur për përfshirjen në këtë incentivë edhe për hotelet me 4 yje.

Duke vijuar me paraqitjen e objektivave të qeverisë për zhvillimin e turizmit, kryeministri po ashtu informoi se të gjitha hotelet që operojnë në vend përgjatë bregdetit do t’u duhet të vendosin impiantin e përpunimit të ujerave të zeza brenda muajit maj, në të kundërt do të ndalohet hapja e tyre.

Zhvillimi i infrastrukturës rrugore përgjatë vijës bregdetare nga jugu në veri ishte një tjetër objektiv të cilin Rama e ndau me gazetarët. Sipas tij, do të ndërtohet një aks rrugor turistik, që do të jetë gjurmë e re, që lidh Llogaranë me Himarën. Kjo rrugë, theksoi ai, do të bëjë të mundur edhe ripërtëritjen e fshatrave të kësaj zone.