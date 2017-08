KEDS-i përmes një komunikate për media ka njoftuar për vendet që do të mbesin pa rrymë ditët në vijim, transmeton Koha.net.

Prishtinë

1.

Më 30.08.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV J34 Qagllavica prej orës 10:00 deri në orën 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Çagllavica 2, Çagllavica 3, Çagllavica 4, Çagllavica, Banesat Marigona 2, Shtypshkronja Rezniqi, Merko komp Pezho (Arif Elshani), lagjja Panorama,pjesa afër Panoramës, Furra Kobake, Internation Helth Center (Spitali turk),NT Luli Marevci, Albert Rudari,Lagjja Rogreta Hamide Gashi,Naser Mustafa objekt banesor, Afrim Hoxha, betoniera Renulual Betoni, Auto Sherreti.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e NS 10/0.4kV Autosallon Geni.

1.

Më 30.08.2017 në Fushë Kosovë do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Fushë- Kosova II prej orës 09:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: pjesa te tregu, Uglari komplet, një pjesë të Fushe Kosovës ana e djathtë deri te TS Çeku.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e ndarësit linjor në TS 10kV/0.4kV ,, Kulla 3'', Fushë- Kosovë.

1.

Më 30.08.2017 në NS 220/35/10 kV Podujevë do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Livadica prej orës 12:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Dumnicë, Shtedim, Mirovc, Livadicë dhe Dogana.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave në LP 10 kV.

Prizren

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 30.08.2017 në NS 35/10 kV Sharr do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Bellobradi prej orës 14:00 deri në orën 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bellobrad, Brrut, Kapre, Kosavë, Pllajnik, Shajne, Xërxe e Sharrit, Zgatar, Zym i Sharrit; afariste: ILVA" Buqe, Restoran Dasma Zym, TS-IPKO dhe Vala.

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritje e shtyllave dhe shtrirja e përçuesit, sipas projektit ,,Zgjerim i rrjetitit 2017 " Lot 10.

2.

Më 30.08.2017 në Prizren 3 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Zhupa prej orës 11:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Manasteric, Llokvicë, Neprogoshtë, Reqan, Pllanjanë Lubinjë e Epërme, Lubinjë e Ulët, Gornja-Sellëe, Mushnikovë, TS PrevallË, hotel Sharri, TS Sat styro, TS Shpia e Bardhë, Sredska, Stajkovc, Bogoshevc dhe Drajçiq.

Ferizaj

1.

Shkyçja mund te realizohet prej orës 10:00-11:00 të datës 29.08.2017 dalja 10 kV Zona Industriale Lipjan

1.

Më 29.08.2017 në NS 35/10 kV Lipjan do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Zona Industriale prej orës 10:00 deri në orën 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: TS Emonek, TS Coca Cola, TS Motrat Binjake, TS Janina, TS Agim Nita, TS Mulliri Millenium, TS Xella, TS Pofix, TS Semerana, TS Ekzoni, TS Keja Company, TS UBT, TS Muja dhe TS Gega.

1.

Më 30.08.2017 në NS 35/10 kV Shtime do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Rashinca prej orës 10:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Davidovci, Rashinca, Muzeqina, Vojnovci dhe Gjergjaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim shtyllash.

2.

Më 30.08.2017 në NS 110/6 kV Hani i Elezit do të ndërprehet:

Dalja 6 kV Sharr Salloniti prej orës 10:00 deri në orën 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Terminali Doganor dhe Fabrika Stiroporit.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

3.

Më 30.08.2017 në NS 110/6 kV Hani i Elezit do të ndërprehet:

· Dalja 6 kV Palidenica prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Paldenica, Pompa "Alba oil", Axhamt, Dimca dhe Dremjak.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

4.

Më 30.08.2017 në NS 110/6 kV Hani i Elezit do të ndërprehet:

· Dalja 6 kV Vlashët -Llapori prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Vlashet nga Llapori, Pompa Shell.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

Gjakovë

1.

Më 30.08.2017 në NS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Dobroshi prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Babaj Bokës, Dallashaj, Devë, Duzhnjë, Gusk, Jahoc, Korenicë, Madanaj, Mejë, Morinë, Nec, Orize, Ponoshec, Popoc, Ramoc, Rracaj, Rrypaj, Sheremet, Shishman dhe Smolicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele në daljen 10KV Dobroshi.

2.

Më 30.08.2017 në NS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Mulliri prej orës 14:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Babaj Bokës, Dallashaj, Devë, Duzhnjë, Gusk, Jahoc, Korenicë, Madanaj, Mejë, Morinë, Nec, Orize, Ponoshec, Popoc, Ramoc, Rracaj, Rrypaj, Sheremet, Shishman dhe Smolicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele në daljen 10KV Mulliri.

3.

Më 30.08.2017 në NS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Piskota prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Adonis Byci, Ahmet Korenica, Carrapatok, Dardania, Dedë Gjon Luli, Ibrahim Fehmiu, Lekë Dukagjini, Mark Lleshi, Mark Malota, Mithat Frashëri, Nënë Tereza, Pashko Vasa dhe Tivari.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele në daljen 10KV Piskota.

4.

Më 30.08.2017 në NS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Medicina e punes - Jatex prej orës 14:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Medicina e Punës, ETC dhe Restorant Dukagjini.

Më 31.08.2017 në NS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Tjegulltorja(IMN) prej orës 10:00 deri në orën 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Fabrika Tjegulltorja.

Arsyeja e ndërprerjes: Lëshimi në punë paralele i TR 2 në fabrikën Tjegulltorja.

.

Më 30.08.2017 në NS 35/10 kV Gjakova III do të ndërprehet:

·Dalja 10 kV Inkubatori prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: rruga Tirana.

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi i figurës në rele dhe shqyrtimi i mbrojtjes në daljen 10kV Inkubatori.

Më 30.08.2017 në NS 35/10 kV Gjakova III do të ndërprehet:

Dalja 10 kV TS 21 prej orës 10:00 deri në orën 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: rruga Tirana.

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi i figurës në rele dhe shqyrtimi i mbrojtjes rele në daljen 10KV Inkubatori.

1.

Më 30.08.2017 në NS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ponoshec prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Babaj Bokës, Dallashaj, Devë, Duzhnjë, Guskë, Jahoc, Korenicë, Madanaj, Mejë, Morinë, Nec, Orize, Ponoshec, Popoc, Ramoc, Rracaj, Rrypaj, Sheremet, Shishman dhe Smolicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i izolatorëve 10 kV në LP.

Peja

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 30.08.2017 në Istogu do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Istogu 2 prej orës 10:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: qyteti, Dushkaja Bujupët, Dushkaja e Re, Dragulovci, Dubraaë Ferma, Standardi, Shkolla fillore, Loshët, Banesat, Kuvendi Komunal, Banesat 2, Motel Trofta, spitali dhe Lugu.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllës së thyer në LP 10KV Dalja e Istogu 2.