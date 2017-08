Prodhimet “Made in Kosova” me barriera në shkëmbimet tregtare

Kompanitë kosovare po vazhdojnë të hasin në vështirësi të plasimit të produkteve të tyre në vendet e rajonit. Edhe pse që nga viti 2007 Kosova është anëtare e organizatës për tregti të lirë të CEFTA-s, ajo vazhdon të ketë probleme dhe barriera tregtare me vendet fqinje, përfshirë edhe Shqipërinë, shkruan sot “Koha Ditore”.

Përfaqësues të bizneseve dhe njohës të çështjeve ekonomike në vend thonë se Kosova vazhdimisht ka hasur në barriera në aspektin e shkëmbimit tregtarë, dhe se institucionet përveç deklaratave populiste nuk janë marrë seriozisht me vështirësitë që hasin prodhuesit.

Prodhimet “Made in Kosova” përveç vështirësive për eksport me Serbinë dhe Bosnjën, ato janë përballur me barriera tregtare edhe me Shqipërinë dhe Maqedoninë... (Artikullin e plotë mund ta lexoni në numrin e sotëm të Kohës Ditore)

