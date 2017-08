Vendet që do të mbesin pa rrymë

KEDS-i përmes një kumtese për media ka njoftuar për vendet të cilat nuk do të kenë rrymë ditë në vijim, transmeton Koha.net.

Prishtinë

1.

Më 28.08.2017 në Parku i Biznesit do të ndërprehet:

Dalja Llapushnik prej orës 12:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Llapushnik, Orllat, Negroc, Vuqak, Xhurgjicë, Shkolla LLapushnikut dhe Kleçka e re.

2.

Më 29.08.2017 në Podujeve do të ndërprehet:

Dalja Ballovci prej orës 12:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Surkish, Balloc, Lladoc, Sfeqël, Dumosh, Shjakoc, Surdull, Herticë, Drazhnje, Rakinicë dhe Turiçicë.

Ferizaj

1.

Më 28.08.2017 në Magurë do të ndërprehet:

Dalja Transmetuesi prej orës 10:00 deri në orën 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Antena Televizive, Antena e Postës, Radari i Aeroportit dhe Antena e Ipkos.

2.

Më 28.08.2017 në Magurë do të ndërprehet:

Dalja Feronikeli prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin:Feronikeli

3.

Më 28.08.2017 në Magurë do të ndërprehet:

Miniera Golesh (Kodi: 41048008) prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Miniera e Goleshit.

4.

Më 28.08.2017 në Magurë do të ndërprehet:

Dalja Wind Power prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Wind power, EKO –kos Transmetuesi.

5.

Më 29.08.2017 në Ferizaj III do të ndërprehet:

Dalja Gaqka prej orës 09:30 deri në ora 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Greme, Gaçkë, Burrnik, Izhancë, Kashtanjevë, Bajnicë, Semaj, Prushaj, Sllatinë dhe bizniset private.

6.

Më 29.08.2017 në Magure do të ndërprehet:

Dalja Aeroporti 2 prej orës 10:00 deri në orën 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesë: Aeroporti.

7.

Më 29.08.2017 në Hani i Elezit do të ndërprehet:

Dalja Kolonija prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: qyteza e Hanit të Elezit, Shkolla fillore, Shkolla e mesme, Hekurudha dhe Banesa Jahush Kuka.

1.

Më 28.08.2017 në Ferizaj 1 do të ndërprehet:

Dalja Banka prej orës 11:00 deri në orën 12:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin rrugët: Deshmorët e Kombit, Spitali dhe 12 Qershori (një pjesë).

Më 26.08.2017 në Kaçanik do të këtë ndërprerje totale prej orës 11:00 deri ne ora 14:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Voskopoja, Trupaj, Trimor, Bicaj (Biqevc), Pallosh (Biqevc), Nikaj, Tushaj - Soponica, Malsi (Malzez), Vatë, Nikaj dhe bizniset private, Bobi, Ivaja, Kotlina, Laqi, Bushi, Pusteniku, Strazha, Lagjja Dushkaja, Stacioni Hekurudhor, Stacioni i Autobusëve, Sheshi Ismajl Raka qendër, P-8, Kërbliq dhe Leskovicë, Drenusha, Rakoci, Sanatoria, Llanishta, Gjurgjedelli, Runjeva, Hekurudha, Kisi, Lagje e re, rr. Emin Duraku, rr e UÇK-së, lagjja Ramadan Agushi, Vakufi, Shtëpia e mallrave, Teqja, Policia dhe Kuvendi Komunal, Fabrika "Lepenci", Doganaj, Duraj, Kaçanik i Vjetër, Stagovë, Begracë dhe Elezaj.

Më 27.08.2017 në Lipjan do të ndërprehet:

Dalja Konjuhi prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Lipjani (një pjesë), Konjuhi, një pjesë e Banullës, Bizneset përgjatë Magjistrales Prishtine – Ferizaj.

1.

Më 27.08.2017 në Kaçanik do të ndërprehet:

Dalja Bobi prej orës 09:00 deri në orën 10:00

kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Bobi, Ivaja, Kotlina, Laqi, Bushi, Pusteniku dhe Strazha.

Gjilan

Më 28.08.2017 në Rrafshina do të ndërprehet:

Dalja Binqa prej orës 11:00 deri ne ora 15:30.

Gjatë kohës sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Binqa, Dobollde, Shushët, Buzoviku, Kabashi dhe Rrafshina.

Pejë

1.

Më 28.08.2017 në Peja 1 do të shkyçet:

Dalja Vitomirica prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Katuni i Ri 2, Instituti Bujqesor, Lagjja Qemanska Vitomiricë, Riki Petrolli, Baliqët, Farma, Domi, Gjeshoviqët, Ozdrimi, Dubova e Madhe, Fierza 5 dhe Dubova e Vogël.

2.

Më 29.08.2017 në Gurrakoc do të ndërprehet:

Dalja Zallqi prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gurakoc Musollët, Gurakoci, Prekalla, Trubohoci, Zabllaqi, Zallqi, Shalonovici, Osojani, Tupeqi, Bllagaqi dhe Dreja.

Gjakova

Më 29.08.2017 në Xerxa do të ndërprehet:

Dalja Podrumi prej orës 09:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bellacërkë (një pjesë), Berjakë dhe Sapniq (një pjesë).

2.

Më 28.08.2017 në Gjakova 1 do të ndërprehet:

Dalja Piskota prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Adonis Byci, Ahmet Korenica, Carrapatok, Dardania, Dedë Gjon Luli, Ibrahim Fehmiu, Lekë Dukagjini, Mark Lleshi, Mark Malota, Mithat Frashëri, Nënë Tereza, Pashko Vasa dhe Tivari.

3.

Më 29.08.2017 në Gjakova 2 do të shkyçet:

Dalja Ekektrom-Deva prej orës 10:00 deri në orën 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin rrugët: Abdurrahim Buza, Aleksandër Moisiu, Anton Qeta, Asim Vokshi, Avni Rrustemi, Bashkim Idrizi, Dëshmorët e Lirisë, Faik Konica, Gjergj Fishta, Ilir Soba, Isa Grezda, Kongresi i Manastirit, Korab Binxhiu (një pjesë), Lidhja e Prizrenit, Mic Sokoli, Migjeni, Orize, Rruga Londra, Rruga Uashingtoni, Yjet e Erenikut dhe Ymer Prizreni.

Prizren

Më 28.08.2017 në Dragash do të ndërprehet:

Dalja Bellobradi prej orës 14:00 deri në ora 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bellobradi, Brruti, Kapre, Kosavë, Pllajniku, Shajne, Xërxe e Sharrit, Zgatari, Zymi I Sharrit, afariste:ILVA" Buqe, Restoran Dasma Zym, TS-IPKO dhe Vala.

Mitrovicë

Më 28.08.2017 dhe 31.08.2017 në Vushtrria 2 do të ndërprehet:

TSK-nr.2 Gjimnazi prej orës 09:00 deri në orën 12:00 dhe prej orës 15:00 deri në ora 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Shahin Krasniqi, Rexhep Mala, rrugët: Kruja, Marin Barleti, Ukshin Kovaqica, Hamdi Ferati dhe Sheshi Adem Jashari.

Më 28.08.2017 dhe 29.08.2017 në Vushtrria 2 do të ndërprehet:

2Maji-nr.1 prej orës 09:00 deri në ora 12:00 dhe nga ora 15:00 deri në ora 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin konsumatorët e NS10/0.4 kV 2 Maji-nr.1

Më 28.08.2017 dhe 29.08.2017 në NS 110/10 kV Vushtria 2 do të ndërprehet: 2Maji-nr.2 prej orës 09:00 deri në ora 12:00 dhe nga ora 15:00 deri në ora 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin konsumatorët e 2 Maji-nr.2.