Brenda supermarketit më modern në Kosovë, pesë ditë pas hapjes!

E hapur para 5 ditësh në mënyrë madhështore, Super VIVA e re përfundimisht ka sjellë modelin e ri të supermarketeve në Kosovë.

E vendosur në një hapësirë me mbi 3000 m2 ; me mbi 110 parkingje nëntokësore dhe me mbi 250 vendparkingje mbitokësore; së bashku me rrjetin e restoranteve POMO dhe bakery café PANPAN; me ambiente të punuara me plot stil dhe shije; me shërbime cilësore; produkte cilësore dhe çmime super të lira, Super VIVA e re është shndërruar në supermarketin më modern dhe vendin ideal për të kryer pazaret tuaja, e pse jo për të pirë një kafe apo për të drekuar në POMO ose për të shijuar një simit me një çaj në PANPAN.

Këtë javë Super VIVA në Fushë Kosovë, ka sjellur oferten më të mirë me super çmime, si dhe së bashku me gjirafa50.com këtë javë kan sjellur “Realitetin Virtual” FALAS, për më teper kliko KËTU.

Mos mungoni sepse njëherë vjen vera kah dera.

Super VIVA juaj e re është e hapur çdo ditë nga ora 07:30 deri në 23:00.

Mirë ardhshi!

*Artikull i sponsorizuar nga Super VIVA