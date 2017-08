Dy vjet nga arritja e 4 marrëveshjeve Kosovë-Serbi

Pas shumë takimeve e përpjekjeve të vazhdueshme që zgjatën me muaj të tërë, Kosova dhe Serbia më 25 gusht të vitit 2015, arritën t`i qesin në letër katër marrëveshje. Nënshkrimin e tyre e bënë krerët me të lartë shtetëror nga të dy palët.

Këto marrëveshje kanë të bëjnë me Asociacionin e Komunave Serbe, telekomin, energjinë dhe “Parkun e Paqes” në Mitrovicë. Pasi nënshkruan marrëveshjet, pjesëmarrësit e këtyre takimeve dolën edhe më deklarata. Të gjithë shpallën fitues vetën dhe shtetin që përfaqësuan.

Kryeministri Isa Mustafa, i cili udhëhiqte bisedimet, pas përfundimet të nënshkrimi të marrëveshjeve kishte deklaruar për mediat në Bruksel se Asociacioni i Komunave me shumicë serbe nuk do të ketë asnjë kompetencë ekzekutive, derisa marrëveshjet i ka quajtur në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, rikujton KP.

“Sot kemi arritur marrëveshje të rëndësishme. Është marrëveshja lidhur me parimet themelore për themelimin e Asociacionit të Komunave me shumicë serbe, marrëveshja lidhur me implementimin e marrëveshjes për energji, marrëveshja për kodin telefonik dhe marrëveshja për lirimin e urës mbi Ibër, përkatësisht me rikonstrumin e saj dhe lëshimin e kësaj ure. Ne e konsiderojmë një sukses shumë të madh të arritur me këto marrëveshje, sukses në shtrirjen e sovranitetit në tërë territorin e Kosovës, përfshirë edhe veriun. Konsiderojmë se të gjitha marrëveshjet janë në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet e Kosovës”, kishte thënë Mustafa.

Një deklaratë thuajse të ngjashme por në favor të shtetit të vet e kishte dhënë edhe ish-kryeministri i Serbisë, Aleksander Vuçiq.

Ai ka thënë se ka nënshkruar marrëveshjen për komunat serbe, energjinë, telekomunikacionin dhe urën mbi Lumin Ibër. I quajti marrëveshje të mira dhe me kompetenca të gjera.

“Sonte u arrit marrëveshja për formimin e Asociacionit të Komunave Serbe. Asociacioni do të ketë kompetenca të gjera. Ai do ta ketë president, zëvendëspresident, mbledhje të përgjithshme, flamur.. Ata do të mund të financohen nga Serbia dhe është shkruar qartë se Serbia ka të drejtë ta bëjë këtë”, ka thënë ai.

Vuçiq ka thënë se ekipi serb ka bërë një punë të shkëlqyer dhe se të gjitha marrëveshjet do të zbatohen.

Një deklaratë goxha të fuqishme e kishte dhënë edhe ish-ministri i Punëve të Jashtme, Hashim Thaçi. Ai madje kishte deklaruar se me nënshkrimin e marrëveshjeve Serbia njohu Kosovën.

“Serbia e ka njohur realisht Kosovë. Në të gjitha dokumentet e nënshkruar është përdorur termi “Republika e Kosovës”, kjo edhe tregon se ata e kanë pranuar vendin tonë si shtet”, kishte thënë Thaçi.

Kurse, si një kundërdeklaratë ndaj Thaçit erdhi ajo e Drejtorit të Zyrës për Kosovën, Marko Gjuriq. Ai nuk hezitoi të shpall bindshëm fituese Serbinë. Bile këtë fitore siç e kishte thënë ai e bënë më rezultat prej 5 me 0, kundrejt Kosovës.

“Nëse flasim me terma sportiv, mund të themi se Serbia fitoi 5 me 0 kundër Kosovës. Asociacioni i Komunave serbe do të ketë presidentin, asamblenë, lidhje direket institucionale me Serbinë dhe fuqi në shumë aspekte tjera”, kishte thënë ai.

Edhe BE shpall veten fituese. Ish-shefja e BE-së për Politikë të Jashtme, Federica Mogherini, në njoftimin e saj për arritjen e katër marrëveshjeve mes Kosovës dhe Serbisë, kishte thënë se kjo është një “pikë referimi për raportet mes të dyja vendeve”. Ajo kishte treguar se Bashkimi Evropian do të mbështeste implementimin e të gjitha marrëveshjeve mes Kosovës dhe Serbisë. Mogherini njofton se dialogu mes të dyja vendeve, do të vazhdojë në muajt e ardhshëm.

“Zgjidhjet si këto që ndodhën sot, sjellin përfitime konkrete për të dy popujt dhe në të njëjtën kohë mundësojnë avancimin e të dyja palëve në rrugën evropiane”, thuhej në njoftimin e Mogherinit.