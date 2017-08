Rikthehet të nxehtit në Kosovë

Nxehtë deri në fund të muajit. Kështu parashikohet të jetë moti nga institucionet përkatëse.

Në vendin tonë gjatë pesë ditëve të ardhshme pritet të mbajë kryesisht mot me diell dhe i kthjellët.

Gjatë ditëve të ardhshme temperaturat do të shënojnë rritje në vlerat e ulëta e të larta. Sipas Prishtina Weather temperaturat minimal do të sillen nga 9 gradë deri në 14 gradë Celsius, e ato maksimale nga 26 gradë deri në 33 gradë Celsius. Sipas aplikacionit Prishtina Weather, nga data 25 gusht do të rikthehet sërish i nxehti, i cili do të vazhdojë deri në fund të muajit.