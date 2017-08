Këto vende nuk do të kenë rrymë

Paralajmërohen sërish reduktime e ndërprerje rryme në disa vende të Kosovës.

Kështu ka bërë të ditur KEDS përmes një kumtese për medie .

Sipas kumtesës, transmeton Koha.net, rrymë nuk do të ketë:

Prishtinë

1.

Më 25 dhe 26.08.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 5 do të ndërpritet prej orës 09:00 deri në orën 13:00 dhe prej orës 15:00 deri në ora 18:00

· TS 10/0.4 kV Kodra e Trimave 6 (Kodi:13000005036) (Dalja 10kV J11(Kodi: 13000005)

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr. Kadri Zeka, një pjesë e rrugës 27 Nëntori, rr. Xhem Elezi dhe rr.Petro Marko.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e kabllit bistek 4x95,4x70,4x50 në shtyllat e reja.

2.

Më 25 dhe 26.08.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 2 do të ndërpritet prej orës 09:00 deri në orën 12:00 dhe prej orës 15:00 deri në ora 18:00

· TS 10/0.4 kV Gjimnazi (Kodi:11000002006) (Dalja 10kV 15 Blloku i Parë(Kodi: 11000002)

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gjimnazi me rrethinë.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e kabllos.

Gjakovë

1.

Më 25.08.2017 në NS 110/10 kV Gjakova 2 do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Bistazhini ( Kodi: 81000005) prej orës 15:00 deri në ora 16:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bistrazhin, Damjan (një pjesë), Dol, Fshaj (një pjesë), Gërqinë, Kusar, Kushavec (një pjesë), Lipovec, Marmull, Marash, Pjetërshan, Raç (një pjesë), Ramamat, Rrezinë dhe Smaq (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e NS10/0.4kV të ri pas pranimit teknik.

1.

Më 25.08.2017 në NS 35/10 kV Gjakova I do të ndërpritet :

Dalja 10 kV Ereniku ( Kodi: 80080011) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Fehmi Agani, Lugbunari, Nënë Tereza, Qerim, Sadik Pozhegu dhe Wesley Clark.

Gjilan

1.

Më 25.08.2017 në NS 35/10 kV Kllokot do të ndërpritet :

Dalja 10 kV Kllokoti ( Kodi: 61065004) prej orës 11:00 deri në ora 15:30

kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kllokoti, Radivojca, Budrika, Remniku dhe Skifteraj.

Ferizaj

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

1.

Më 27.08.2017 në NS 110/35/10 kV Ferizaj 1(Bibaj) do të ketë ndërprerje totale prej orës 00:00 deri në ora 05:00

kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: qyteti (një pjesë), rr. Rexhep Bislimi, rr. Hasan Prishtina, TS Pylltaria, Grupi i Bizneseve, Fshati i Vjetër, Dardania, Sojeva, Mirosala, Bibaj, Zllatari, Rr. Rexhep Bislimi, rr. Hasan Prishtina, Pylltaria, rr. e Varoshit, Kisha Katolike, Vëllezërit Gërvalla, Magjistralja Prishtinë-Shkup (pjesa prej urës deri te HIB Petroli), 28 Nëntori, Astrit Bytyqi, Haki Braha, Emin Duraku (një pjesë), rruga e Talinovcit dhe Lagjja e Re, rr. Dëshmorët e Kombit, rr. Spitalit; rr.12 Qershori (një pjesë), Emin Duraku, Gjon Sereqi, objektet banesor Inxhinieringu, Hjarush Beqiri, Vizioni (Çerdhja), Naser Hetemi, Xhemaj Ferati, Seli Palushi. TS (MBTS),TS " 14 ",TS " 14" (Kulla),TS Ura e Dudit, rr. Epopeja e Jezercit. rr.12.Qershori (një pjesë), rr. Dëshmorët e Kombit (një pjesë), rr.Skënderbeu, rr. Sejdi Sejdiu, Ferizaji një pjesë, Talinovci i Muhaxherëve, Sazlia, Papaz, Pojata, Rahovica, Softaj, Fusha e Madhe, rr."Prizrenit", Saraishtë, Lloshkobare, Llojza, Kosinë, Slivovëa, Dremjak dhe bizniset private, rr."G.Terbeshi", Talinovci i Jerlive, Muhovci, Prelezi i Jerlive dhe I Muhaxherëve dhe Bizniset private, Policia, Prokuroria, Viva Fresh, ETC, ndërtesa e TMK, Kazerma, Mineksi, FSK TS i ri, IRK-ja, Fitorja dhe Fabrika e bukës, Fabrika e gypave, rr. Nerodimes, Ujvara, Frigoriferi, Barakat, rr. Enver Topalli, Dëshmorët e Kombit, Rexhep Bislimi, Greme, Gaçka, Burrnik, Izhanc, Kashtanjeva, Bajnicë, Semaj, Prushaj, Sllatina dhe bizniset private, Doganaj, Zaskok, Pleshinë e Ulët dhe e Epërme, Dubravë, Fabrika e ujit Pleshinë, Manastirc, Nerodime e Ulët dhe e Epërme, Balaj, Jezerc dhe bizniset private, Varoshi, Gërlica, Komogllava, Rakaj dhe bizniset private, Voskopoja,Trupaj,Trimor,Bicaj (Biqevc), Pallosh (Biqevc), Nikaj, Tushaj - Soponica, Malsi (Malzez), Vatë, Nikaj dhe biznise private, Bob, Ivajë, Kotlinë, Laq, Bush, Pustenik, Strazhë, Lagjja Dushkajë, Stacioni Hekurudhor, Stacioni i Autobusëve, Sheshi Ismajl Raka qender, P-8. Kërbliq dhe Leskovicë, Drenusha, Rakoci, Sanatoria, Llanishta, Gjurgjedelli, Runjeva, Hekurudha, Kisi, Lagje e re, rr. Emin Duraku, rr e UÇK-së, lagjja Ramadan Agushi, Vakufi, Shtëpia e mallrave, Teqja, Policia dhe Kuvendi Komunal, Fabrika "Lepenci", Doganaj, Duraj, Kaçanik i Vjetër, Stagovë, Begracë, Elezaj, një pjesë e qytetit - komuna, Ambulanca, Shtëpia e mallrave, qendra e Shterpcës, Hotel Breza dhe Junior, Vikendicat, Jazhinca, Sevce, Verbishtica dhe bizniset private, një pjesë e Shtërrpcës te Shkolla, OSBE-ja, Biti e Ulët dhe e Epërme, Shushiqë, Paloj, Gotovushë, Drekoc, Viqë, Firaj, Brod, TS Repititor, TS Shkolla Skijimit, TS Kulla, TS Hotel Molika, Pilana, Farma dhe Gllogu.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i.

1.

Më 25.08.2017 në NS 110/35/10 kV Bibaj do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Komogllava (Kodi: 40000009) prej orës 09:30 deri në orën 10:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gërlica, Komogllava dhe bizniset private.

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi i pozicionit të komutatorit në transformatorin TS 10/04 KV Rakaj (Shkolla) kodi 40000009086.

2.

Më 25.08.2017 në NS 110/35/10 kV Bibaj do të ndërpritet :

· Lp 35 kV Silkapori (Kodi:400450) prej orës 11:00 deri në orën 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fabrika Silkapori, Gëzimi,TS Sali Selmani dhe Blerim Zenuni, Dauti comerce dhe Renova.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i TMRR-ve.

Mirëmbajtje të planifikuar

1.

Më 25.08.2017 në NS 35/10 kV Magure do të ndërpritet :

Dalja 10 kV Drenica( Kodi: 41048001) prej orës 10:00 deri në ora 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Rrezez (Leletiqit), Mirena, Fushtica e Epërme, Fushtica e Ulët, Resinoci, Baincë, Shala dhe Krojmiri.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

2.

Më 25.08.2017 në NS 35/10 kV Magure do të ndërpritet :

Dalja 10 kV Fshatrat Magure( Kodi: 41048002) prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Magurë, Medvevc, Dobrajë, Rreze, Blinajë, Qylagë, Poturovc, Torinë, Poturovc dhe Gllanicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

3.

Më 25.08.2017 në NS 35/10 kV Magure do të ndërpritet :

Dalja 10 kV Halilaqi( Kodi: 41048003) prej orës 12:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Harilaqi, Treshnjevka dhe konsumatorët komercial të kësaj dalje 10kV.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

4.

Më 25.08.2017 në NS 35/10 kV Magure do të ndërpritet :

Dalja 10 kV Burimi( Kodi: 41048004) prej orës 13:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Burimi, KFOR-i, Pompat e Ujit te Aeroportit

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

5.

Më 25.08.2017 në NS 35/10 kV Magure do të ndërpritet :

Dalja 10 kV Aeroporti( Kodi: 41048005) prej orës 14:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Aeroporti.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

Prizren

1.

Më 25.08.2017 në NS 35/10 kV Dragash do të ndërpritet :

· Dalja 10 kV Bellobradi( Kodi: 30036008) prej orës 14:00 deri në ora 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bellobradi, Brruti, Kapre, Kosava, Pllajniku, Shajne, Xërxe e Sharrit, Zgatar, Zym i Sharrit; afariste: ILVA" Buqe, Restoran Dasma Zym, TS-IPKO dhe Vala.

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritje të shtyllave dhe shtrirja e përçuesit, sipas projektit ,,Zgjerim i rrjetit 2017 " Lot 10.