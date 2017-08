5 ide të mëdha si të kurseni para dhe t’i kompletoni fëmijët tuaj për vitin e ri shkollor

Për fëmijët tuaj, blerja e veshjeve dhe pajisjeve të reja shkollore mund të jetë e vetmja gjë e mirë për kthimin në shkollë. Por kjo nuk do të thotë se ju duhet ta lini të gjithë rrogën tuaj për t’i përgatitur fëmijët për t’u kthyer në shkollë. Këtu janë 5 ide të mëdha për mënyrën se si të merrni gjithçka që ju nevojitet dhe të kurseni para.

Bëni një listë dhe rrini në të

Para se të shkoni në supermarket, vendosni saktësisht sa jeni të gatshëm të shpenzoni dhe mbani në listë këtë buxhet. Mbajeni një listë për t’i shënuar furnizimet që ju nevojiten. Mbajeni këtë listë me vete për t’u siguruar që nuk po i shpenzoni paratë tuaja në sende të panevojshme, të cilat nuk i keni planifikuar. Duke planifikuar paraprakisht, do të kurseni para dhe do të ndiheni më të përgatitur për ta filluar vitin e ri shkollor.

Merrni fëmijët me vete gjatë blerjeve

Mos harroni se është shumë e rëndësishme që fëmijët tuaj të jenë të pranishëm gjatë blerjeve të materialeve shkollore. Kur fëmijët ta fillojnë vitin e ri shkollor do t’i shohin shoqet apo shokët e tyre me gjëra ndryshe dhe do të kërkojnë gjërat e njëjta. Kjo nënkupton se ju vetëm keni humbur para kur keni blerë pa praninë e fëmijëve tuaj, andaj lejojini ata të zgjedhin mbi bazën e buxhetit që keni hartuar së bashku.

Blej lirë

Blerja e çantës së shkollës apo materialeve shkollore më të lira është veprim i mençur, sepse në përgjithësi fëmijët do t'i shkatërrojnë deri në fund të vitit shkollor, andaj ju do të detyroheni të bleni përsëri.

Blej të gjitha në një vend

Blerja e të gjitha gjërave në një vend është kursim, sepse ju nuk do të keni nevojë të shëtisni me veturën tuaj duke shpenzuar karburant, kohë, e mbi të gjitha më tepër para, sepse çdo lëvizje nga një dyqan në tjetrin do t’ju bëj të bëni blerje impulsive që ndoshta nuk janë të nevojshme për momentin.

Prisni në gjërat jothelbësore

Mënyra e fundit për të kursyer para në pazarin e shkollës është të presësh për të blerë sendet jothelbësore. Sendet jothelbësore janë gjëra që nuk janë të nevojshme gjatë javëve të para të shkollës.

