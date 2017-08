Këto vende nuk do të kenë rrymë

Sërish nga KEDS paralajmërohen ndërprerje të reja rryme në disa vende të Kosovës.

Sipas këtij paralajmërimi, transmeton Koha.net, rrymë nduk do të ketë:

Prishtinë

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 24.08.2017 në NS 35/10 kV Mazgiti do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Plemetini ( Kodi: 15019003) prej orës 11:00-13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Plemetin, Hamidi, Bivolak, Gllavotin, Bivolak, Strovc, Zhilivodë, Bequk, Millosheve (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: rregullimi i rrjetit, premontimi i shtyllave 10 kV në projektin Strofc te Mustafovit.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 24.08.2017 në NS 35/10 kV Koliqi do të ndërpritet:

Dalja 10kV Keqekolle-Hajkobille( Kodi: 14016004) prej orës 12:00-15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Keqekollë, Prapashticë, Hajkobillë, Dabishevc dhe Mutivodë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja e shtyllave te betonit te TM, shtrirja e përçuesit dhe energjizimi i një pjese të LP 10(20) kV në kuadër të LOT 2 Podujeva nënprojekti Mutivodë-Prishtinë.

Prizren

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 24.08.2017 në NS 35/10 kV Dragashi do të ndërpritet:

Dalja 10kV Bellobradi ( Kodi:30036008) prej orës 14:00 deri në ora 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bellobradi, Brruti, Kapre, Kosavë, Pllajnik, Shajne, Xërxe e Sharrit, Zgatar, Zymi i Sharrit, afariste: ILVA" Buqe, Restoran Dasma Zym, TS-IPKO dhe Vala.

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja e shtyllave dhe shtrirja e përçuesit sipas projektit ”Zgjerimi i rrjetit 2017”.

1.

Më 24.08.2017 në NS 35/10 kV Dragashi do të ndërpritet:

Dalja 10kV Restelica ( Kodi:30036002) prej orës 09:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Lubovishtë, Kukjan, Vranishtë, Restelicë, Mlikë, Glloboqicë, Krushevë, Zlipotok dhe Orqushë.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i largpërçuesit.

Ferizaj

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 24.08.2017 në NS 35/10 kV Lypjan do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Shkolla e mesme Bonita(Kodi: 41047006) nga ora 10:00 deri ne ora 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbeten: Mulliri Agroprodukt, Shkolla.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i daljes.

2.

Më 24.08.2017 në NS 35/10 kV Lypjan do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Dajti(Kodi: 41047007) nga ora 11:00 deri ne ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Besa.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i daljes.

3.

Më 24.08.2017 në NS 35/10 kV Lypjan do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Zjarrfikësat(Kodi: 41047008) nga ora 12:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbeten: TS Rexhep Bytyqi dhe TS Zjarrfiksat.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i daljes.

4.

Me 24.08.2017 në NS 35/10 kV Lypjan do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Bonus(Kodi: 41047009) nga ora 13:00 deri ne ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Bonita.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i daljes.

Gjakovë

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 24.08.2017 në NS 110/10 kV Gjakova 2 do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Acetileni(Kodi:81000001) prej orës 16:00-16:20 dhe nga ora 18:30-18:50

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Abedin Tërbeshi, Ali Pashë Tepelena, Armand Pier Pailad, Bajram Daklani, Besim Bistrazhini (1 konsumator), Bujar Syla, Çamëria, Dëshmorët e Lirisë (një pjesë), Edit Durham, Elton Zherka (një pjesë), Haki Taha, Halit Asllani, Isa Boletini, Ismail Qemali, Jeronim Derada, Marie Shllaku, Musa Zajmi, Nënë Tereza, Qazim Bakalli, Rruga Tirana, Sadedin Shehu, Shaban Gola, Skënderbeu, Tefik Çanga, Xheladin Hana dhe Yll Morina.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçje e objektit afaristo-banesor, Lulzim Shasivari.

2.

Më 24.08.2017 në NS 110/10 kV Gjakova 2 do të ndërpritet:

· NS 10/0.4 kV TS-1 me furnizim nga LP 10 kV Qendra(Kodi:82000002025) prej orës 09:00-12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin konsumatorët e TS-1.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosje e kabllit në trafo.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 24.08.2017 në NS 35/10 kV Gjakova II do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Gjakova I(Kodi:81083015) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Aleksandër Moisiu, Anton Qeta, Azem Hajdari, Bashkim Idrizi, Besim Bistrazhini (një pjesë), Dëshmorët e Lirisë (një pjesë), Elena Gjika, Faik Konica, Gjergj Fishta, Hasan Prishtina, Hysni Dobruna (një pjesë), Korab Binxhiu, Migjeni, Nimon Ferizi, Orize, Rruga Londra, Rruga Vashingtoni, Skendërbeu, Yjet e Erenikut dhe Yll Morina.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim i izolatorëve VHD te Zidi Sadik Agës.

2.

Më 24.08.2017 në NS 35/10 kV Xërxa do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Xërxë(Kodi:82081003) prej orës 09:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Xëxe - kryesisht konsumatorë komercialë – biznese.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i isolatorëve në shtyllën e drurit 12M afër Seperacionit Vëllezërit Morina.

3.

Më 24.08.2017 në NS 35/10 kV Malisheva do të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Kijeva(Kodi:82082007) prej orës 08:00 deri në orën 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Balincë, Bubavec, Drenoc, Gollubovc, Kijevë, Llazicë, Lubizhdë, Mleqan, Plloçic, Polluzhë, Stapanicë.

Arsyeja e ndërprerjes: TS 3 Bubavec-Revizion komplet i TS-it,pastrimi i TS-it, kontrollimi i vajit te TR-it, ndërrimi i bazave të demtuara 10kV, kontrollimi i ndërprësave TU, ndërrimi i përçuesve të dëmtuar.

Gjilan

1.

Më 24.08.2017 në NS 35/10 kV Rrafshina do të ndërpritet:

· Dalja 10kV Stublla (Kodi: 61067001) prej orës 11:00 deri ne ora 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Stubull, Vërbovc, Gërnçar, Podgorc, gurthysi-MISINI, gurthysi-Bentakosi i Ri, gurthysi-Mogillte, fabrika –Ujësjellësit dhe Godeni.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i transformatorit dhe ndërrimi i ormanit të tensionit të mesëm.

1.

Më 24.08.2017 në NS 110/10 kV Gjilani 5 do të ndërpritet:

· Dalja 10kV Bresalci (Kodi 63000010) prej orës 11:00 deri ne ora 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bresalc, Koretisht, Ponesh, Parallovë, Vërbica e Zhegovcit, Kishna Poljë, Sllakovc dhe Zhegovc.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizionim, ndërrimi i një ndarësi linjor.

Peja

1.

Më 24.08.2017 në NS 35/10 kV Klina do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Jagoda(Kodi:52056005) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Jagodë, Budisallcë, Stublla, Lutogllava, Tersteniku .

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i dy shtyllave 12m, ndërrimi i ormanit TU, vendosja e shkarkuesve katodikë.

Mitrovicë

1.

Më 25.08.2017, në NS 35/10 kV Mitrovicë II do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Shipoli (71075001) prej orës 10:30 - 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Muhaxhirve, Safet Ajeti, Bekim Doroci, Arta Bubulina, Bajo Topolli dhe fshatrat: Shipol, Vaganicë, Vërrnicë, Pirqë, Frashër i Vogël.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizionim në LP 10 kV Shipoli.

2.

Më 26.08.2017, në NS 110/10 kV Skenderaj do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Qirezi (kodi: 74000004) prej orës 10:30 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Polac, Krushefc, Dashefc, Qirez, Baks, Kozhicë, Prellofcë, Kracmirofc, Krasaliq, Likoshan, Gradicë, dhe Godancë.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizionim në LP 10 kV Qirezi.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 24.08.2017 dhe 25.08.2017 në NS 110/10 kV Vushtria 2 do të ndërpritet:

NS 10/0.4 kV TSSHB 2Maji-nr.1(Kodi:73000006030) prej orës 09:00-12:00 dhe nga ora15:00-18:00

NS 10/0.4 kV TSSHB 2Maji-nr.2(Kodi:73000006035) prej orës 09:00-12:00 dhe nga ora15:00-18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin konsumatorët e NS10/0.4 kV 2 Maji-nr.1 dhe 2 Maji-nr.2.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e kabllove të reja.