Këto vende do mbesin pa rrymë ditëve në vazhdim

KEDS ka njoftuar për ndërprerjet e domosdoshme të energjisë elektrike.

Ferizaj

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 08.03.2017 në NS 35/10 kV Ferizaji III do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Gaçkës (Kodi:40042002) prej orës 14:30 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Musovit, Greme, Gaçka, Semaja, Burrniku, Bajnica, Kashtanjeva,Prushaj, Sllatina e Lepencit, TS-Afrim Tafa-Baicë (fabrika e ujit), TS-Gurthysi 7 Shtatori-Isa Vishi.

Arsyeja e ndërprerjes: bartja e përçuesve nga shtyllat e vjetra në të reja në fshatin Kashtanjevë.

2.

Më 07.03.2017 në NS 110/35/10 kV Bibaj do të shkyçet:

Dalja 10 kV Fshatrat (Kodi:40000002) prej orës 09:00 deri 09:15 dhe 15:45 deri 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bibaj, Sojevë, Mirasa, Dardani, Artardhe Zllatar.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllës 12/315 në fshatin Bibaj.

Mitrovicë

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 08.03.2017 në TS 110/10 kV Skenderaj do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Likovci (Kodi:74000001) prej orës 13:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Likovci, Morina, Morina 2, Morina 3, Likocë i Ri, Plluzhina, Shtutica, Makermali, Tushilla, Rezalla dhe konsumatorët komercialë.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave të betonit të TM të LP 10(20) kV.

Prizren

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 08.03.2017 në TS 110/10 kV Prizeren 3 do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Korishta (Kodi:31000010) prej orës 11:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lubizhda I, Lubizhda II, Lubizhda III, Gani Zekaj, Lagjja Ahmetaj, Kamila, Bosch, Eda dhe Grupi i Bizneseve.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i lartgpërçuesit Korishtë.

2.

Më 08.03.2017 në TS 110/10 kV Prizeren 3 do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Velezha (Kodi:31000030) prej orës : 11:00 deri në orën : 13:00

kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shpenadia, Caparc, Novake, Velezhë, Sërbicë e Epërme, Smaqi, Legjenda, Malësia e Re, Trepetica, afariste: Mullini Rexhep Ukaj, Firma Vesel Rexhaj, Fabrika e lëngjeve Novak.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave të betonit.

Peja

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 08.03.2017 në TS 110/10 kV Peja ll do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Zahaqi (Kodi:51000010) prej orës 12:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qyshku, Pavlani, Zahaqi, një pjesë e Llabjanit, Deponia, Ramuni - nje pjesë, Gllaviqica, Kërstovci, Leshani, Klinqini, Sverka e Thatë, Jabllanica e Leshanit dhe Rosujat.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave të betonit.

Gjakova

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 08.03.2017 në TS 110/10 kV Gjakova ll do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Bistrazhini (Kodi:81000005) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bistrazhin, Damjan (një pjesë), Dol, Fshaj (një pjesë), Gërqinë, Kusar, Kushavec (një pjesë), Lipovec, Marmull, Marash, Pjetërshan, Raç (një pjesë), Ramamat, Rrezinë, Smaq (një pjesë).

Arsyeja e shkyçjes: kyçja e transformatorit të ri.

2.

Më 08.03.2017 në TS 110/10 kV Gjakova ll do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Qendra (Kodi:81000002) prej orës : 07:00 deri në orën : 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Abedin Tërbeshi, Ali Ibra, Ferhat Binishi (një pjesë), Ismail Qemali, Marin Barleti, Mazllum Lakuci, Mbretëresha Teuta, Nënë Tereza, Përmet Vula (një pjesë), Petro Nini Luarasi, Tirana, Skënderbeu (një pjesë), Tefik Çanga dhe Vëllezërit Frashëri.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e kanalizimit kabllovik.

Prishtina

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 08.03.2017 në NS 35/10 kV Parku i Biznesit do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Zabeli i ulet (Kodi: 16023006) prej orës 11:00 deri në orën 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shtrubullova Vermicët, Zabel i Ulët, Vukovci, Poterk te Haxhavit dhe Llapushniku.

Arsyeja e ndërprerjes: kyçja e transformatorit të ri.

