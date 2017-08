Veliu: AKR-ja nuk mundet të na detyrojë të negociojmë me askënd

Nënkryetari i LDK-së, Agim Veliu ka deklaruar se LDK dëshiron që koalicioni me AKR-në të vazhdojë pasi nëse kështu krijohen dhe prishen koalicionet nuk do dihej se çfarë stabiliteti do të ketë në Kosovë dhe çfarë institucione stabile do të ketë në vend.

Veliu këto komente i bëri pas mbledhjes së kryesisë së LDK-së, ku tha se AKR-ja nuk i ka njoftuar zyrtarisht për vendimin e Kuvendit të Përgjithshëm të kësaj partie dhe pas këtij vendimi nuk kanë pas asnjë takim.

“AKR nuk mund të na detyrojë neve të hyjmë në bisedime me asnjë subjekt tjetër politik”, tha ai.

Veliu tha se kanë folur për zgjedhje lokale, ku edhe ka përmendur emrat e kandidatëve për kryetarë, por shtoi se për Prishtinën dhe Prizrenit ende nuk kanë vendosur.