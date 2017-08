Vendet që do të mbesin pa rrymë

KEDS-i përmes një komunikate për media ka njoftuar për vendet të cilat do të mbesin pa rrymë në ditët në vijim, transmeton Koha.net.

Prishtinë

1.

Më 23.08.2017 në NS 220/35/10 kV Podujeve do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ballovci prej orës 12:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Surkish, Balloc, Lladoc, Sfeqël, Dumosh, Shjakoc, Surdull, Hertice, Drazhnje, Rakinicë dhe Turiçicë.

1.

Më 23.08.2017 në NS 220/35/10 kV Podujeva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Letanci prej orës 09:00 deri në orën 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Obrançë, Peran, Bradash, Bajqinë, Katunishtë, Lepajë dhe Dobratin.

2.

Më 23 dhe 24.08.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

TS 10/0.4 kV Kodra e Trimave 6 prej orës 09:00 deri në orën 13:00 dhe prej orës 15:00 deri ne ora 18:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr. Kadri Zeka, një pjesë e rrugës 27 Nëntori, rr. Xhem Elezi dhe rr.Petro Marko.

Prizren

1.

Më 23.08.2017 në NS 35/10 kV Zhuri do të ndërprehet:

Dalja 10kV Hoqa e qytetit prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Gjate kësaj kohe do të mbesin pa energji fshatrat: Zhur, Vlashnjë, Poslishtë. Nashec, Muradem, Lubiqevë, Leskovec, Kobajë, Jeshkovë, Hoqë e Qytetit, Grazhdanik, Billushë; afariste: resturant "Keshtjella","Pompa Benzinës Zhuri", Betoniera "Vëllezërit e Bashkuar", Billushë "Pompa e Ujit", Vlashna "Fanaj Petroll”.

2.

Më 23.08.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Budakova prej ores 08:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pishina Solid, Reqani I, Reqani II, Dragaqine I, Çadraku I, Pompat e Ujit Mohlan, Greiqevci I, Buzhala I dhe Budakova.

Arsyeja e ndërprerjes: Bartja e përçquesve në shtylla të reja të tensionit të mesëm.

1.

Më 23.08.2017 në NS 35/10 kV Sharr (Dragash) do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Bellobrodi prej orës 14:00 deri në orën 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bellobradi, Brruti, Kapre, Kosava, Pllajniku, Shajne, Xërxe e Sharrit, Zgatari, Zymi I Sharrit; afariste: ILVA" Buqe, Restorant Dasma Zym, TS-IPKO dhe Vala.

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja të shtyllave dhe shtrirja e përçuesit, sipas projektit ,,Zgjerim i rrjetitit 2017 " Lot 10.

Ferizaj

1.

Më 23.08.2017 në NS 35/10 kV Shtime do të shkyçet:

Dalja 10 kV Rashinca nga ora 09:30 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Rashinca, Davidovci, Xhyrkovci, Muzeqina, Vojnovci, Lagjja Mulla Sinont dhe Godanci i Muhaxherëve.

2.

Me 23.08.2017 në NS 35/10 kV Lypjan do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Lypjan 2 nga ora 10:00 deri ne ora 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet asnjë konsumator nuk mbetet pa furnizim me energji elektrike.

3.

Me 23.08.2017 në NS 35/10 kV Lypjan do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Fshati Suhodoll nga ora 11:00 deri ne ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Lagjja e Re dhe fshatrat: Suhadoll, Skullan, Leinë, Radevë dhe Llugë.

4.

Me 23.08.2017 në NS 35/10 kV Lypjan do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Qyteti - pasive nga ora 12:00 deri ne ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike asnjë konsumator nuk do të mbesë pa furnizim me energji elektrike.

5.

Më 23.08.2017 në Lypjan do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Coca-Cola nga ora 13:00 deri ne ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesë: Coca Cola.

6.

Me 23.08.2017 në Lypjan do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Fabrika e letrës nga ora 14:00 deri ne ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Fabrika e letrës.

1.

Më 23.08.2017 në Ferizaj II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Gaqka prej orës 08:00 deri në ora 08:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Greme, Gaçkë, Burrnik, Izhancë, Kashtanjevë, Bajnicë, Semaj, Prushaj, Sllatinë dhe bizniset private.

Gjakova

1.

Më 23.08.2017 në Gjakova 1 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ponosheci prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Babaj Bokës, Dallashaj, Devë, Duzhnjë, Guskë, Jahoc, Korenicë, Madanaj, Mejë, Morinë, Nec, Orize, Ponoshec, Popoc, Ramoc, Rracaj, Rrypaj, Sheremet, Shishman dhe Smolicë.

Gjilan

1.

Më 23.08.2017 në Artanë do të ndërprehet:

Dalja 10kV Slivovë prej orës 10 :00 deri ne ora 10 :30 dhe prej ores 14:00 deri në orën 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Boston, Turiqevc, Vllasali, Izvor, Koznicë, Svarqak, Prekoc, Manishincë, Zebincë, Vuqak, Llabjan, Llajshevc, Dragovc, Kukavicë dhe Gulmivodë.

2.

Më 23.08.2017 në Kamenica do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Koretini prej orës 11:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Koretinë, Topanicë, Bllatë, Nitex, Crep, Kormian, Domorovc, Pompa, Hodonovc, Tasimi, Hodonocë, Seperacioni dhe Ujësjellësi Korinjan.

Peja

1.

Më 23.08.2017 në Klina do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Dresniku prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Klinë, Dresnik, Dollc, dhe Gremnik.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i 2 shtyllave 12m, ndërrimi i ormanit të tensionit të ulët, vendosja e shkarkuesve katodikë.

Mitrovica

1.

Më 23.08.2017 në Skenderaj do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Llausha prej orës 09:00 deri në orën 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Llaushë, Rrec, Gecët, Vojvoda, Manastiri, lagjja III e qytetit.

Arsyeja e ndërprerjes: Futja e kabllos për daljen Xhavit Birinxhiku.