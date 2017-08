Ruairi O’Connell: Bajram Rexhepi ishte njeri i mirë

Ambasadori britanik në Kosovë Ruairi O'Connell në një postim të vetin në Facebook ka thënë të jetë i pikëlluar për vdekjen e Bajram Rexhepit dhe ka evokuar takimin e vet të parë me të, transmeton Koha.net.

O’Connell ka shkruar:

Me pikëllim e mora lajmin për ndarjen nga jeta të Bajram Rexhepit. I shpreh ngushëllimet e mia familjes së tij dhe popullit të Kosovës.

Bajramin e kam konsideruar mik. Për herë të parë e takova në vitin 2004 së bashku me Shefin e Misionit, dy ditë pasi arrita në Kosovë. Si diplomat i ri, isha shumë i emocionuar për takimin me Kryeministrin. Unë kurrë nuk isha takuar me dikë të nivelit aq të lartë apo të rëndësishëm. Kështu që unë kurrë nuk do të harroj mirëpritjen e Bajramit dhe sa më bëri të ndihem i lehtësuar. Ai ishte njeri i mirë dhe unë isha me fat që pata mundësinë ta njihja.