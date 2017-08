Mossigurimi i teksteve të reja, sfidë e MASHT-it

Viti i ri shkollor 2017/2018 mund të nisë me disa probleme në shkollat e Kosovës. Kjo pasi tekstet shkollore do të jenë botime të vjetra, e që nuk përputhen me kornizën e kurrikulës që pritet të nisë këtë vit për klasën e parë, të gjashtë e të dhjetë, shkruan sot “Koha Ditore”.

Përmbajtja e teksteve shkollore do të duhej të ishte e bazuar në kompetenca dhe shkathtësi, për t’ iu përshtatur kësaj kornize. Ndërkaq, tekstet e vjetra i përshtaten kurrikulës së vjetër që ishte e bazuar më shumë në përmbajtje.

Me kornizën e re të kurrikulës nënkuptohet kalimi nga një kornizë që është bazuar në përmbajtje, në një kornizë të bazuar në kompetenca e shkathtësi, me qëllim që mësimi të jetë sa më praktik dhe në përputhshmëri me tregun e punës. Mossigurimin e botimeve të reja po e shohin si sfidë edhe vetë zyrtarë të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë... (Artikullin e plotë mund ta lexoni në numrin e sotëm të Kohës Ditore)

