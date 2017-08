Vendet që do të mbesin pa rrymë

KEDS-i përmes një kumtese për media ka njoftuar për vendet të cilat nuk do të kenë rrymë ditët në vijim, transmeton Koha.net.

Prishtinë

1.

Më 21.08.2017 dhe 22.08.2017 në Mazgit do të ndërprehet:

Dalja 10 Llazareva prej orës 12:00 deri në orën 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Llazareva, Raskova, Bakshia, Millosheva, Babimoci dhe Graca.

Pejë

1.

Më 22.08.2017 në Deçani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Barani prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Beran, Prapaqan, Berlii, Krushevci i Ri, Rashiq, Gjocaj, Turjaka e Ulët, Vranoci i Madh, Vranoci i Vogël, Barani i Ulët, Qallapeku, Kusoriqi, Llugagjit, Buqani.

1.

Më 23.08.2017 në Deçan do të këtë ndërprerje totale prej orës 00:00-00:10

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Berani, Prapaqani, Berliqi, Krushevci i Ri, Rashiqi, Gjocajt, Turjaka e Ulët, Vranoci i Madh, Vranoci i Vogël, Barani i Ulët, Qallapeku, Kusoriqi, Llugagjit, Buqani, Gramaqeli, Belegu, Baballoqi, Dubrava, Irzniqi, Ledinat, Prokolluku, Deçani-qyteti, Deçan KEDS, Deçan Policia, Deqan Gjimnazi, Ramosaj, Hazeraj, TMK, Demhasaj, Carrabregu, Isniqi, Lebushi, Strellc i Epërm dhe i Ulët, Lluka e Epërme, Lluke Gecaj, Pozhari, Gllogjani, Shaptej, Lumbardhi, Irzniqi, Ratisha, Gramaqeli, Mazniku, Lloqani, Dranoci, Sllupi, Vokshi, Polana, Poberxha, Prilepi, Rastavica, Baballoqi, LA Ramadani, Juniku, Jasiqi, Gjocaj dhe ARC.

Gjakova

1.

Më 21.08.2017 në Malisheva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kieva prej orës 09:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Balincë, Bubavec, Drenoc, Gollubovc, Kijevë, Llazicë, Lubizhdë, Mleqan, Plloçic, Polluzhë dhe Stapanicë.

1.

Më 21.08.2017 në Gjakova 1 do të ndërprehet:

Dalja 10 Ponoshec prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Babaj Bokës, Dallashaj, Devë, Duzhnjë, Gusk, Jahoc, Korenicë, Madanaj, Mejë, Morinë, Nec, Orize, Ponoshec, Popoc, Ramoc, Rracaj, Rrypaj, Sheremet, Shishman dhe Smolicë.

2.

Më 22.08.2017 në Gjakova 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Qendra prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Abedin Tërbeshi, Ali Ibra, Ferhat Binishi (një pjesë), Ismail Qemali, Marin Barleti, Mazllum Lakuci, Mbretëresha Teuta, Nënë Tereza, Përmet Vula (një pjesë), Petro Nini Luarasi, Rruga Tirana, Skënderbeu (një pjesë), Tefik Çanga dhe Vëllezrit Frashëri.

3.

Më 22.08.2017 në Xërxa do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ratkoci prej orës 09:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Gexhë, Radostë, Ratkoc dhe Xërxe (një pjesë).

4.

Më 22.08.2017 në Malisheva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Dragobili prej orës 08:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.605 Rilindja Kombëtare (3 konsumatorë), rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumatorë), rr.557 Bedri Berisha (1 konsumator), fshatrat: Astrazub, Dragobil, Drenoc, Guriq, Janqishtë, Kërvasari, Marali, Maxharrë, Pagarushë dhe Shkozë.

Ferizaj

1.

Më 21.08.2017 në Magure do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Drenica prej orës 09:30 deri ne ora 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Rrezez( Leletiqit), Mirenë, Fushticë e Epërme, Fushticë e Ulët, Resinoc Baincë, Shalë dhe Krojmiri.

2.

Më 21.08.2017 në Shtime do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Rashinca prej orës 10:00 deri ne ora 11:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Davidovc, Rashincë Muzeqinë, Vojnovc dhe Gjergjaj.

3.

Më 21.08.2017 në Shtime do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Petrova prej orës 11:00 deri ne ora 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr. Ahmet Shtimja, Petrova, Reçaku (nje pjesë) dhe Mullopolci.

4.

Më 21.08.2017 në Shtime do të ndërprehet:

Dalja 10 Shtime prej orës 12:00 deri ne ora 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shtimja, Lagjja e Pajtimit dhe Godanci i Ulët.

5.

Më 21.08.2017 në Shtime do të ndërprehet:

Dalja 10 Carralevë prej orës 13:00 deri ne ora 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Shtimes, Qesta, Reçakut, Reqaku, Belinci, Caraleva Topilla, Llanisht, Devetak, Grejqevc, Zborc, Pjetkreshtica, Duga dhe Karaçica.

6.

Më 22.08.2017 në Shtime do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Koshare prej orës 10:00 deri në ora 11:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kosharja Ujësjellësi, Gllavica, Zlivova, Terrn, (përkohësisht edhe Maksit Putz).

7.

Më 22.08.2017në NS 35/10 kV Shtime do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Maksit Putz prej orës 11:00 deri ne ora 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fabrika Maksiti Putz.

8.

Më 22.08.2017 në Shtime do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Fitorja prej orës 12:00 deri ne ora 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fitorja.

9.

Më 22.08.2017 në Ferizaj II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Gaqka prej orës 09:30 deri në ora 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Greme, Gaçkë, Burrnik, Izhancë, Kashtanjevë, Bajnicë, Semaj, Prushaj, Sllatinë dhe bizniset private.

1.

Më 19.08.2017 dhe 20.08.2017 në Lipjan do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Zjarrëfiksat prej orës 06:00-10:00 dhe nga ora 13:00-17:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS Rexhep Bytyqi dhe TS Zjarrfikësit.

Gjilani

1.

Më 21.08.2017 në Kllokoti do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Sllatina prej orës 11:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Terstenik, Muhader, Dardania 2 Dragbuzha, Mulliri Sllatine, Sllatine e ulet, Sllatine e eperme, Sadovine, Pozhoran (nje pjese) .

2.

Më 22.08.2017 në Gjilani III do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Perlepnica prej orës 09:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Prelepnica Progres,Tafa, Pro Eng, Remi, Kosova Komerc, Kafana Bunar, Evropa, sera), T.S. Privat Kmetovac (Kabi, Planeti, Kamenolom), T.S Repetitor - Zeleni vrh, Kmetovci, Prelepnica, Kosaca dhe Silova – Muhaxheri.

3.

Më 22.08.2017 në Artana do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kolonija e vjetër prej orës 11:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kolonija e Vjetër, Kolonija e Minatorëve, Tullar, Jasenovik dhe Qeranovik.