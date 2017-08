Thaçi shpreh pikëllimin për familjet e viktimave në Barcelonë

Pas sulmit terrorist në Barcelonë, ku mbetën të vdekur 13 persona e 50 tjerë të plagosur, ka reaguar edhe presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi.

Ai përmes një shkrimi në rrjetin social Twitter, ka ngushëlluar familjet e viktimave dhe ka thënë se sulmet e tilla terroriste asnjëherë nuk do të mbizotërojnë.

Shkrimi i Thaçit të Twitter:

I tronditur nga sulmi shqetësues në Barcelona. Mendimet tona janë me familjet e viktimave. Terrori nuk do të mbizotërojë as në Spanjë as kudo.

Në ndërkohë, me një shkrim në Facebook, edhe ka dënuar këtë sulm terrorist.

Në këto çaste të rënda, populli i Kosovës bashkëndjen me familjet e viktimave si pasojë e sulmit terrorist në Barcelonë.

Ne dënojmë ashpër këtë sulm dhe, së bashku me aleatët tanë, mbesim të palëkundur në luftën e përbashkët dhe të pakompromis kundër terroristëve kudo në botë.

Vlerat demokratike që shoqëritë tona i kanë ndërtuar, nuk do të mund të përdhosen nga sulme të tilla qyqare kundër qytetarëve të pafajshëm.