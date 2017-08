Vendet që do të mbesin pa rrymë

KEDS-i përmes një kumtese për media, ka njoftuar për vendet që nuk do të kenë rrymë ditët në vijim, transmeton Koha.net.

Prizren

1.

Më 19.08.2017 në Dikanca do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Brodi prej orës 09:00 deri në ora 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: fshati Brod dhe afariste: N.P.T "Kuk Comerc"(Motel Argjena), TS- IPKO Brod, TS- Penda HC Dikance.

Prishtinë

1.

Më 19.08.2017 në Podujeva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Letanci prej orës 09:00 deri në orën 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Obrançë, Peran, Bradash, Bajqinë Katunishtë, Lepajë dhe Dobratini.

2.

Më 19.08.2017 në Prishtina 5 do të ndërprehet :

TS 10/0.4 kV Kodra e Trimave prej orës 09:00 deri në orën 13:00 dhe prej orës 15:00 deri ne ora 18:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: rr. Kadri Zeka, një pjesë e rrugës 27 Nëntori, rr. Xhem Elezi, rr.Petro Marko.

3.

Më 20.08.2017 në Prishtina 5 do të ndërprehet:

TS 10/0.4 kV Gjon Serreqi prej orës 09:00 deri në orën 13:00 dhe prej orës 15:00 deri ne ora 18:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr. Gjon Sereqi, rr. Kamer Loshi, një pjesë e rrugës Ismet Krasniqi dhe rr. Fitush Kukaj.

4.

Më 19.08.2017 në Mazgit do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Plemetin prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Plemetin, Hamidi, Bivolak, Gllavotin, Bivolak, Strovc, Zhilivodë, Bequk dhe Milloshevë (një pjesë).

1.

Më 19.08.2017 në Podujeve do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ballovci prej orës 10:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Surkish, Balloc, Lladoc, Sfeqël, Dumosh, Shjakoc, Surdull, Hertice, Drazhnje, Rakinicë dhe Turiçicë.

2.

Më 19.08.2017 në Drenas do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Trasingu prej orës 12:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Trasing Kroi i Mbretit, Gurthyesi Lladrovci, Hoxhovitë, Dobërdolanët, Naim Qorri”Merkur”, NNP Rroni, Korroticë e Naltë, Ndërtimi Sabit Zeneli, Gurthyesi Ing, rruga Kosova, Group Agani, SHPK “Vatani”, Petrol Olti, SHPK Kodra Golesh, Burim Godeni, Arbotec, SHPK “ Doro Fix”, NTP Lumi dhe TS Ruzhdi Thaqi,

Mitrovicë

1.

Më 19.08.2017 në Skenderaj do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Terrnavci prej orës 12:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Tërrnavc, Klinë e Ulët, e Mesme dhe e Epërme dhe Kuqica.

Gjakova

1.

Më 19.08.2017 në Gjakova 1 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Skivjani prej orës 09:00 deri në orën 12:00 dhe prej orës 15:00 deri ne ora 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Skivjan, Planqor, Hereq, Dujakë, Firaj, Dobrixhë, Novosellë e Epërme, Novosellë e Ulët, Bitesh, Palabardhë dhe Janosh.

Ferizaj

1.

Më 19.08.2017 në Kaçaniku do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Bobi prej orës 12:00 deri ne ora 15:00.

kohës sa do të zgjatin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bobi, Ivaja, Kotlina, Laqi, Bushi, Pusteniku dhe Strazha.

2.

Më 19.08.2017 në Kaqanik do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Fshatrat -Voskopoja prej orës 10:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Voskopoja, Trupaj, Trimori, Bicaj (Biqevc), Palloshi (Biqevci), Nikaj, Tushaj - Soponica, Malsi (Malzezi), Vata, Nikaj dhe bizniset private.