Selmanaj thotë të jetë i gatshëm të hyjë në garën për Prizrenin

Driton Selmanaj, në Interaktiv të KTV-së, ka thënë se nëse partia e nominon për kryetar të Prizrenit, do ta shqyrtonte shumë seriozisht këtë ofertë.

“Unë kam mundur të provoj veten time në politikë edhe si kandidat i pavarur, por kam hyrë në këtë parti që i besoj. Çfarëdo që vendosin organet e LDK-së, do ta pranoj. Nuk u frikësohem sfidave. Nëse kërkohet nga qytetarët e Prizrenit, nga degët e LDK-së në qytet, dhe nga kryesia e LDK-së, do të shqyrtoja shumë seriozisht këtë ofertë. Por, edhe nëse vendoset për Kujtim Baxhakun, unë do ta ndihmoja atë me çdo kusht”, u shpreh deputeti i LDK-së, Driton Selmanaj.

Ai thotë po ashtu se LDK i ka mundësitë e mëdha që t’i rikthejë dy komunat më të mëdha të Kosovës, Prishtinën dhe Prizrenin.

“LDK ka shumë mundësi t’i rikthejë Prishtinën dhe Prizrenin. Por a do të munden që kryesia e LDK-së të lexojnë elektoratin, nuk e di. Përkundër angazhimit të madh që njerëzit kanë pasur në LDK në Prishtinë e Prizren, duhet parë interesin e partisë”, theksoi ai.