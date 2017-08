Abdixhiku kërkon ndërtimin e frontit anti-PDK

Deputeti i ri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, duke komentuar takimin e sotëm të thirrur nga koalicioni LAA, ka thënë se shpreson që kjo nismë e përbashkët e tyre të shërbejë për ndërtimin e presionit publik që refuzon “kontrabandën, bllokadën e papërgjegjësinë politike”.

Ai në Facebook ka shkruar se shpreson që kjo shoqëri e jona të refuzojë kapjen në ditët më aktive të saj, e në ditët më të rëndësishme për Kosovën, të ndërtojë frontin anti-PDK.

Sipas tij, sot është obligim patriotik i secilit dashamir të Republikës që të refuzojë këtë formë të politikëbërjes.

“Ne nuk guxojmë që standardet e shitblerjes t’i pranojmë si mjete institucionale e normale. Blerja e kohës e bllokada për pazare tenderësh s’janë normale. Sot, grupi ynë parlamentar, ai i LAA-së, organizoi një tryezë për gjetje të zgjidhjes politike. Ftesës për tryezë ju përgjigjën përfaqësues të LVV, anëtarë të shoqërisë civile e nga Akademia. Shpresojmë se kjo nismë e përbashkët e jona të shërbejë për ndërtimin e presionit publik që refuzon kontrabandën, bllokadën e papërgjegjësinë politike. Shpresojmë që kjo shoqëri e jona të refuzojë kapjen në ditët më aktive të saj, e në ditët më të rëndësishme për Kosovën, të ndërtojë frontin anti-PDK”, ka shkruar ai.

Abdixhiku thotë se Kushtetuta e Republikës nuk është ndërtuar në frymën e bllokadës e sabotimit e as nuk është ndërtuar me idenë se grupe kapësish një ditë do të provojnë me çdo kusht bllokimin e gjithë Republikës për teke personale – edhe kur s’i kanë votat, edhe kur s’i pranon askush për partner.

“Niveli i kreativitetit për mbrapshti nga kapësit e PAN, tejkalon secilin përshkrim në secilin dokument juridik që Kosova mund të kishte ndonjëherë. Nuk ka Kushtetutë që mund të rregullojë këtë mbrapshti të tyre. Ata i kërkuan 2 orë, i morën 2 muaj, dhe sërish vazhdojnë të blejnë kohë për të ushtruar presion për kontrabandë. Do të vazhdojnë kështu pa marre e pa fije përgjegjësie deri sa kontrabanda të bëj punë. Edhe sot teksa flasim e presim, ndërmjetësues pazaresh shtrojnë votat e qytetarëve nëpër tavolinat e kafeneve. Kjo më nuk i përngjanë sjelljes prej shteti”, ka theksuar Abdixhiku.