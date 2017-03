A është kjo nje revulucion per industrine e smartphone-ve?

Produkti më i fundit nga Apple doli në treg në shtator të vitit të kaluar me modelin e ri iPhone 7 dhe iPhone 7 plus që ka dëshmuar të jetë një hit në mesin e adhuruesve të risive teknologjike. Apple kohët e fundit njoftoi se shitjet në këtë periudhë kanë arritur një rekord prej deri në 78 milionë copë, dhe se këto produkte të veçanta kanë kontribuar më së shumti në sukses. Nga dalja e iPhonit të ri në shitje, aksionet e Apple janë rritur 30% dhe kanë arritur nivelin më të lartë që nga qershori 2014.

A do të jetë iPhone 8 përsër ai që do të ndryshojë çdo gjë?

Duke pasur parasysh se këtë vit shënon 10 vjetorin qe kur doli ne treg iPhoni i parë. Apple vendosi të bëjë kremtimin më të madh të përvjetorit deri më sot në formën e një iPhone të ri (iPHone8), përsëri një ndikim dramatik në sektorin e teknologjisë. Tim Cook, CEO i Apple, thuhet se është duke vënë në këtë model AR teknologji, teknologji e cila mjedisin tonë e shnderron në një ndërfaqe dixhitale, duke vendosur objekte virtuale në botën reale dhe në kohë reale. Siç është paralajmëruar, Apple është duke punuar në një teknologji 3D sensor për modelin e saj të ri të veçantë të telefonisë mobile, edhe pse nuk është publikuar ende lloji i i kesaj vepre të teknologjisë.

Ka pasur zëra se iPhone do të ketë aftësinë për të identifikuar se çfarë është objekti që u shfaq në ekran apo kamera dhe do të ketë aftësinë për të njohur fytyrat dhe për të ndryshuar ato të ngjashme me atë që tashmë është duke punuar MSQRD. iPhone 8 e cila është menduar të dali nën emrin iPhoneX duhet të ketë një ekran të dyfishtë-të lakuar OLED, bërë prej qelqi, asnjë buton fizik Home me aftësinë për të lexuar shenjat e gishtave

Te dhena mbi kompanine Apple

Me një kapitalizim tregu prej më shumë se 775 miliard dollarë, Apple është kompania më e madhe në botë, aksionet e të cilës tregtohen në bursë dhe është dyfishi i ardhshëm në listë. Por Apple nuk do të ndalet këtu, por synon të vazhdojë rritjen e saj. Raporti i të ardhurave për tremujorin e fundit të vitit të kaluar, tregoi një rritje rekord të lartë për aksion e 3.36 dollarë dhe të ardhurat 78.4 miliardë kryesisht të mbështetur në qëllimet e kompanisë. Nuk ka dyshim se Apple është duke shkuar në një rekord të ri, kur është fjala për të shitur iPhone-in e ri 8 që pritet të shitet në SHBA me një kosto prej 1,000$.

Kontratat për dallim në çmim (CFD) janë produkte që mbështeten në levat financiare dhe mbajnë një nivel të lartë të rrezikut për kapitalit tuaj sepse çmimet mund të bëhen të pafavorshme për ju. Ju mund ti humbisni të gjitha paratë, por jo më shumë se kapitali në llogarinë tuaj tregtare. Këto produkte mund të mos jenë të përshtatshme për të gjithë konsumatorët dhe për këtë arsye ju duhet të jeni i sigurt se i keni kuptuar rreziqet, por referoheni dhe këshilloheni në formë të pavarur. Ky material nuk përbën ofertë, kërkim ose transaksion në lidhje me ndonjë instrument financiar. FXLider nuk pranon asnjë përgjegjësi për përdorimin e këtyre komenteve, as për pasojat që mund të lindin. Nuk jepet asnjë siguri ose garanci për saktësinë ose plotësinë e këtyre të dhënave. Rrjedhimisht, çdo person që vepron sipas tyre, vepron tërësisht në rrezik të vetë.

