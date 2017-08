Këto vende nuk do të kenë rrymë

Sërish do të ketë ndërprerje rryme në disa lokalitete të vendit, transmeton Koha.net.

Këtë e bën m dije KEDS përmes në kumtese. Sipas saj, rrymë nuk do të ketë:

Prishtinë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 17.08.2017 në NS 35/10kV Badovci do të ndërpritet:

· Dalja 10kV Mramor-Slivovë (Kodi 10014001) prej orës 13:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mramori, Slivova, Brusi, Busia, Zllasha, Vitia e Marecit dhe Mareci.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e transformatorit.

2.

Më 16.08.2017 në NS 110/35/10kV Prishtina 1 do të ndërpritet:

· Dalja 10kV J22 Preoci (Kodi 10014001) prej orës 09:00 deri në orën 11:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Preoci, Llapnasella, Spitali i Zemrës EDA, Medicine Hospital, HIB Petroll, Hotel Emerald, EBC Cosmetic dhe Auto Mekanika.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e transformatorit.

Prizren

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 17.08.2017 në NS 110/35/10kV Prizreni 1 do të ndërprehet:

· Dalja 10kV Bodrumi (Kodi 30000014) prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Atmaxha, Nasheci I, Nasheci II, Mazreku, Kojushe, Nasheci, Gurshita, Gjonaj I, Gjonaj II, Gjonaj III dhe Zymi.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i lartë përçuesit.

2.

Më 17.08.2017 në NS 110/35/10kV Theranda do të ndërprehet:

· Dalja 10kV Peqani (Kodi 32000007) prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Peqan, Sllapuzhan, Bllacë, Duhël, Nishor, Kosterrcë, Breshancë, Semetishtë, Gurthyesi Destani Peqan, N.T.P.Kroni Bllacë. Pompat e benzinës Bes Co.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave.

Gjakovë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 17.08.2017 në NS 110/35/10kV Rahoveci do të ndërprehet:

· Dalja 10kV Qyteti ll (Kodi 82000004) prej orës 09:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.409 Sylejman Vokshi, rr.486 Xhelal Hajda-Toni, rr.487 UÇK-së, Rr.488 Mizair Isma, rr.489 Avdullah Bugari, rr.490 Gëzim Hamza-Piktori, rr. 491 Vëllezrit Frashëri, rr. 492 Agom Çelaj, rr. 493 Hasan Prishtina, rr.494 Bekim Sylka, rr.496 Mexhit Mustafa, rr.497 Shkelzen Krasniqi, rr.500 28 Nëntori, rr.502 Sylejman Vokshi, rr.510 Bujar Thaqi, rr.512 Ali Sokoli, rr.513 Sheh Hilmi Maliqi, rr.514 Bajram Veliu, rr.516 Vëllezërit Frashëri, rr.525 Kuvendi i Manastirit, rr.526 Rifat Dina, rr.527 Sabit Shabandula, rr.528 Fitim e Enver Duraku, rr.529 Ramiz e Xhevdet Krasniqi, rr.530 Agim Kelmendi, rr.531 Selim Berisha, rr.532 Bekim Isma, rr.533 Sakip Bellaga, rr.534 Viktimat e Korrikut, rr.535 Prof.Hamdi Berisha, rr.540 Jeton e Besim Kabashi, rr.541 Dëshmorët e Zatriqit, rr.542 Musë Rahoveci, rr.544 Shkelzen e Luan Krasniqi, rr.545 Ismail e Besim Gashi, rr.546 Fahredin Hoxha, rr.547 Tafil Zyberi, rr.548 Mark Sopjani, rr.554 Viljam Voker, rr.555 Shkelzen Zllanoga, rr.557 Bedri Berisha, rr.558 Jahë Hoti, rr.608 Hamdi Berisha, rr.Luftëtari.

Arsyeja e ndërprerjes: Demontimi i shtyllave.

Gjilani

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 17.08.2017 në NS 35/10kV Artanë do të ndërprehet:

· Dalja 10kV Bunjakët (Kodi 60024002) prej orës 11:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bunjakët, Flotacioni, Miniera, Kllokoqi, Nishanakolli, Vakovci, Gërbeshi.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion, ndërrimi i shtyllave.

Pejë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 17.08.2017 në NS 35/10kV Gurrakoc do të ndërprehet:

· Dalja 10kV Zallqi (Kodi 50052003) prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gurakoc Musollët, Gurakoci, Prekalla, Trubohoci, Zabllaqi, Zallqi, Shalonovici, Osojani, Tupeqi, Bllagaqi dhe Dreja.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave.

Mitrovicë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 17.08.2017 në NS 110/10kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

· Dalja 10kV Qytete-Fshatra (Kodi 73000003) prej orës 11:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr. Gjergj Kastrioti, rr Hazir Gjaka, Doberllukë Smrekonicë, Bajske, Pasomë, Terllabuq dhe Sllatinë.

Arsyeja e ndërprerjes: Montimit të një konzolle 10kV në trafoshtyllën ekzistuse në Pasomë për kyçjen e rrjetit të ri 10kV.