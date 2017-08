Vendet që do të mbesin pa rrymë

KEDS përmes një komunikate për media ka njoftuar për vendet të cilat nuk do të kenë rrymë ditët në vijim, transmeton Koha.net.

Prishtinë

1.

Më 14.08.2017 në Fushë Kosova ll do te të ndërprehet:

Dalja 10kV Miradi e Epërme prej orës 12:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Miradi e Epërme.

2.

Më 15.08.2017 në Mazgiti do te të ndërprehet:

Dalja 10kV Llazarev prej orës 12:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Llazareva, Raskova, Bakshi, Millosheva, Babimoci dhe Graca.

3.

Më 13.08.2017 në Fushë-Kosova do të ndërprehet:

Dalja 10kV Vragolia prej orës 09:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Vragoli, Miradi e Ulët (një pjesëe), Batusa, Henci, Lagja 29 dhe Pompa FAM GAS.

Gjilan

1.

Më 14.08.2017 në Kamenica do te të ndërprehet:

Dalja 10kV Strezofci prej orës 11:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kamenica (T.S.P. Bazeni, Lagjja Çamëria, Ujësjellësi, Kollarët, Malësia), Moqari i Ulët, Reqani, Hajnoci, Meshina, Bugjenica, Strezoci, Kosovica, Carevci, Bushinca, Tirinca, Krileva, Leshtari, Boleci, Vaganeshi, Kremenata dhe Rahovica.

3.

Më 15.08.2017 në Gjilani 5 do të ndërprehet:

Dalja 10kV Dal.ka rrethi prej orës 9:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TSB-Betonierka, TSB-Mega (rruga e Prishtinës), TSB- Ukshini (rr. e Prishtinës),TSB-Tuneli,TSB-16 (Dardania -I),TSB-25 dhe TSB-26 (Dardania –I).

4.

Më 15.08.2017 në Gjilani l do të ndërprehet:

Dalja 10kV Uglari prej orës 11:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kolektori, Uglari 1, 2 , Pograxha, Llofca, Doxhët, Sllubica dhe Kokaj.

5.

Më 15.08.2017 në Artanë do të ndërprehet:

Dalja 10kV Slivovë prej orës 10:00 deri në orën 10:30 dhe prej orës 14:00 deri në orën 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Boston, Turiqevc, Vllasal, Izvor, Koznicë, Svarqak, Prekoc, Manishincë, Zebincë, Vuqak, Llabjan, Llajshevc, Dragovc, Kukavicë dhe Gulmivodë.

Pejë

1.

Më 14.08.2017 në Klina do te të ndërprehet:

Dalja 10kV Jagoda prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Jagodë, Budisallc, Stublla, Lutogllava dhe Tërsteniku.

1.

Më 13.08.2017 në Klina do te ketë ndërprerje totale: prej orës 06:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Klinavc, Gjurgjevik i Vogël, Kërnicë, Shtupel, Bingjë, Grapc, Leskoc, Krushevë e Vogël, Radulloc, Pataqan, Zllakuqan, Krushevë e Madhe, Ranoc, Berkovë Rudica , Pograxhë, Qupevë, Jellovc, Resnik, Jashanicë, Klinë, Dresnik, Dollc, Gremnik, Dresnik, shkolla, Benita kompani, Gllareva1, Veselajt 2,3,4, Morinët 5, shkolla, Rixheva 1 dhe 2, Stapanica 2, Zabërgja, Çabiqi 1,2 dhe 3, Gllarevë Antena e Ipko-s, depo M. Jaha, Mirusha transport, Lagjja Buzalla, Gremniku, Dollci, Qupeva, Vlljaku, Dushi, Sferka, Perqeva, Rastoka, Kpuzi, Qeskova, Lagja Simoni, Sheshi Nëna Terezë, Sheshi Faruk Elezi, rr.Abedin Rexha, Videja, Polci, Zajmi, Drenoci, Pjetërqi, Dugajeva, Bokshiqi, Grabanica, Dollova, Qeskova, Kpuzi, Volljaka, Sferkë, Jagoda, Budisallci, Stublla, Lutogllava dhe Tersteniku.

Prizren

1.

Më 14.08.2017 në Prizreni lll do te të ndërprehet:

Dalja 10kV Bankosi prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shtjefën Gjeqovi, UNMIK-u, Haxhi Ymeri dhe Salajdin Braha.

2.

Më 14.08.2017 në Prizreni lll do te të ndërprehet:

Dalja 10kV Lakuriqi lll prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Lakuriqi lll.

3.

Më 15.08.2017 në Dikanca do te të ndërprehet:

Dalja 10kV Brod prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: fshati Brod dhe bizneset: N.P.T "Kuk Comerc"(Motel Argjena), TS- IPKO Brod dhe TS- Penda HC Dikance.

4.

Më 15.08.2017 në Prizreni lll do te të ndërprehet:

Dalja 10kV Komuna prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Komuna.

5.

Më 15.08.2017 në Prizreni lll do te të ndërprehet:

Dalja 10kV Skenderbeu prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qendra Tregtare, Ortakolli dhe Banesat Hidrotemit.

1.

Më 13.08.2017 në Prizreni 3 do të ndërprehet:

Dalja 10kV Kamenica prej orës 09:30 deri në orën 12:30

Ferizaj

1.

Më 15.08.2017 në Bibaj do të ndërprehet:

Dalja 10kV Drejtimi i Fshatrave prej orës 09:30 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fshati i Vjetër, Dardania, Sojeva, Mirosala, Bibaj dhe Zllatari.

2.

Më 14.08.2017 në Shtërrpca do të ndërprehet:

Dalja 10kV Shtërrpca 1 prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e qyetit -Komuna, Ambulanca dhe Shtëpia e mallrave.

3.

Më 14.08.2017 në Shtërrpca do të ndërprehet:

Dalja 10kV Shtërrpca 2 prej orës 14:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qendra e Shterpcës.

4.

Më 12.08.2017 në Shtimje do të ndërprehet:

Dalja 10kV Caraleva prej orës 10:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Shtimes, Qesta e Reçakut, Reçaku, Belinci, Caraleva, Topilla, Llanishta, Devetaku, Grejqevci, Zborci, Pjetkreshtica, Duga dhe Karaçica.

4.

Më 15.08.2017 në Shtërrpca do të ndërprehet:

Dalja 10kV Breza prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Hotel Breza dhe Junior, Vikendicat, Jazhinca, Sevce, Verbishtica dhe bizniset private.

5.

Më 15.08.2017 në Shtërrpca do të ndërprehet:

Dalja 10kV Fabrika prej orës 12:00 deri në orën 13:00

6.

Më 15.08.2017 në Shtërrpca do te të ndërprehet:

Dalja 10kV Gotovusha prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Shtërrpcës te Shkolla, OSBE-ja, Biti e Ulët, Biti e Epërme, Shushiqa, Paloj, Gotovusha, Drekoci, Viqa, Firaj dhe Brodi.

Gjakova

1.

Më 15.08.2017 në Rahoveci do të ndërprehet:

Dalja 10kV Pataqani prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bratotin, Drenoc, Nushpal, Pastasellë, Pataçan i Epërm, Pataçan i Poshtërm, Senoc, Varjak dhe Zatriq.

1.

Më 15.08.2017 në Malisheva do të ndërprehet:

Dalja 10kV Dragobili prej orës 09:00 deri në orën 12:00 dhe prej orës 15:00 deri në orën 18:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.605 Rilindja Kombëtare (3 konsumatorë), rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumator), rr.557 Bedri Berisha (1 konsumatorë), fshatrat: Astrazub, Dragobil, Drenoc, Guriq, Janqishtë, Kërvasar, Maral, Maxharr, Pagarushë dhe Shkozë.