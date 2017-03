Mot i ndryshueshëm në pesë ditët e ardhshme

Kosova do të jetë nën ndikimin e masave të ajrit me presion të ndryshueshëm atmosferik gjatë pesë ditëve të ardhshme.

IHMK bën të ditur përmes një komunikate për media se në këto kushte meteorologjike do të mbajë mot i paqëndrueshëm i përcjellë me vranësira të dendura dhe intervale me diell.

“Vranësirat në pjesën e dytë të ditës së hënë vende-vende do të shoqërohen me riga të intensitetit të ulët fillimisht në veriperëndim të vendit, ku më pas nga e dita e marte , e mërkurë dhe pjesë e parë e së enjtes, reshjet e shiut do të shtrihen në tërë territorin e vendit, ku intensiteti i tyre do të rritet”, thuhet në komunikatë, transmeton Koha.net.

Më tutje thuhet se reshje me intensitet më të lartë pritet të ketë në perëndim dhe jugperëndim të Kosovës, kurse pjesa juglindore parashihet që të ketë reshje me intensitet më të ulët.

Temperaturat minimale parashihet të lëvizin ndërmjet 2 -5 gradë Celsius , kurse temperaturat maksimale parashihet të lëvizin ndërmjet 9-15 gradë Celsius, në viset e ulëta, kurse në viset malore ku pritet që reshjet e shiut të jenë të përziera me borë, temperaturat minimale do të ulen në -1 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës do të lëvizin ndërmjet 4-9 gradë Celsius”, thotë IHMK.

Gjatë kësaj periudhe të parashikimit parashihet të fryjë erë drejtimesh të ndryshme, por dominues do të jetë jugperëndimi dhe verilindja, ku shpejtësia e saj mundë të arrijë deri 12m/s.

© KOHA. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.

Të ngjashme