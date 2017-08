Vendet që do të mbesin pa rrymë ditët e ardhshme

KEDS përmes një kumtese për media ka njoftuar për vendet të cilat do të mbesin pa rrymë ditët në vijim, transmeton Koha.net.

Prizren

Më 12.08.2017 në Prizreni 1 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Arbana prej orës 09:30 deri në ora 12:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: lagjja Arbana dhe lagjja Jeta e Re.

Më 13.08.2017 në Prizreni 1 do të shkyçet:

110/10 kV Prizreni 1 prej orës 05:00 deri në ora 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: lagjja Arbana dhe lagjja Jeta e re, Lagjja Ortakolli, Lagjja Baruthana; rrugët: Zona e Pashtrikut, Sarajeva, Lika, Ferizaj, Carraleva, Besnik Kastrati, Ohri, Bije Vokshi, Vetim Shala, Ali Hadri, Isa Boletini, Mihail Grameno, Jakup Ferri, Gjon Serreqi, Bedrush Qollaku, Votra, Ortakolli 1, Oratkolli 2, Ben Aff, Lux Dekor, Ortakoll II, Abc-plast, Adnan Sh.pk. Dualos, Shpk Getoari, Vertigo, DPZ.Medina,-1, Ing Biro,K.f.Getoari, Liria mat ndertimor, Ntsh.Europrinty-2, Nsh/Liria-Prizren, Prizren Graf, Atmaxha, Nasheci I, Nasheci II, Mazrek, Kojushe, Nashec, Gurshite, Gjonaj I, Gjonaj II, Gjonaj III, Zym, Euro Graniti, Atmaxha I, Atmaxha II, Tupeci I, Tupeci II, Tupeci III, Landovica, Tulltorja I, Tulltorja II, Fabrika e Duhanit New Aromatic, Eurofood, Valvis dhe Abi (Pemtaria).

Ferizaj

Më 13.08.2017 në Ferizaj do të shkyçet:

TR-3 110/10 kV Ferizaj 1 prej orës 05:00 deri në ora 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: qyteti (një pjesë); rrugët: Rexhep Bislimi, Hasan Prishtina, Pylltaria, grupi i Bizneseve, Rexhep Bislimi, Hasan Prishtina, Pylltaria, Varoshi, Kisha Katolike, vëllezërit Gërvalla, Magjistralja Prishtinë-Shkup (pjesa prej urës deri te HIB Petroli), 28 Nëntori, Astrit Bytyqi, Haki Braha, Emin Duraku (një pjese), rruga e Talinovcit dhe Lagjja e Re, Fshati i Vjetër, Dardania, Sojeva, Mirosala, Bibaj dhe Zllatari.

Gjakovë

Me 13.08.2017 në Rahovec do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Bizneset prej orës 11:30 deri në orën 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: 19 konsumatorë komercial - Rr.486 Xhelal Hajda-Toni, Rr.487 UÇK-së, Rr.488 Mizair Isma, Rr.489 Avdullah Bugari, Rr.491 Vëllezrit Frashëri, Rr.493 Hasan Prishtina, Rr.539 Haxhi Zeka, Rr.547 Tafil Zyberi, Rr.551 Edit Durham, fshati Zatriq.

Gjilan

Më 12.08.2017 në Dardana do të ndërprehet:

Dalja 10kV Industriali prej orës 11:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ujësjellësi-Topanicë, Kek 35/10 kV, Lindi Petroll, Frita, Borovct, Brickosi, Dogana, Ismet Canaj, Landi, Seperacioni Tali, Muharremi Petrol, Birraria-Hugos, Fabrika e bllokave, Fama Petroll etj.

Pejë

Më 13.08.2017 në Klina do te të ndërprehet:

Dalja 10kV Zajmi prej orës 10:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Videjë, Polc, Zajm, Drenoc, Pjetërq, Dugajevë, Bokshiq, Grabanicë, Dollovë, Qeskovë, Kpuz, Volljakd dhe Sferkë.

Arsyeja e ndërprerjes: Riparimi i ndarësit linjor dhe ndërrimi i 2 shtyllave në tensionin e mesëm në Grabonicë.