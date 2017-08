Lista Srpska me shumë kushte për koalicionin qeverisës

Përfaqësuesit politikë serbë e kanë rritur pazarin për të qenë pjesë ose për të përkrahur koalicionin qeverisës në Kosovë, transmeton Koha.net.

Të paktën kështu njoftojnë sot medie të Beogradit.

Formimi i Asociacionit të Komunave serbe, pjesëmarrja e serbëve në institucione me kapacitet më të madh, formimi i komunave të reja me shumicë serbe si dhe garancitë se pa përfaqësues të serbëve nuk do të shkelet mbi pasurinë që u takon atyre, janë vetëm disa nga kërkesat e Listës Srpska e cila do t’i paraqesë para politike nëse fare arrihet marrëveshja për koalicionin.

Këto janë “linjat e kuqe” që sipas “novostionline” i ka bërë sot publike Lista Srpska.