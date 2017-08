PAN-i merr pjesë në takimin konsultativ - LAA do t’i drejtohet Kushtetueses nëse ata s’shkojnë në seancë

Koalicioni PAN do të marrë pjesë të mërkurën në takimin konsultativ, e më pas do të vendosë se si do të veprojë për seancën që kryesuesi e ka thirrur për të enjten.

Zëvendëskryetari i PDK-së, Enver Hoxhaj, ka thënë se në takimin e së mërkurës do të shkojnë me ofertën e njëjtë ndaj Vetëvendosjes e koalicionit LAA, raporton KTV.

Kandidati për kryeministër nga koalicioni LDK-AKR Alternativa, Avdullah Hoti, vazhdon ta quajë qesharake ofertën e PAN-it. Paralajmëron se nëse PAN-i do të vazhdojë që të mos marrë pjesë në seanca e të mos propozojë emrin e kandidatit për kryetar, koalicioni LAA do t’i drejtohet Kushtetueses.

Por, LDK-ja duket të jetë larg edhe një koalicioni me Vetëvendosjen. Hoti ka thënë se Vetëvendosje fillimisht duhet të kërkojë falje për të gjitha veprimet e dhunshme që ka bërë, gjuajtjen e gazit lotsjellës e koktej molotovit për Policinë e Kosovës, thyerjen e institucioneve, e pastaj do të lëvizin përpara për një bashkëpunim me ta.

Ai ka thënë se njerëzit nuk ndryshojnë brenda natës, edhe nëse vënë kravata, ata mbeten të njëjtit persona.

Edhe më e vështirë për t’u arritur ky koalicion mbetet mosgatishmëria e LDK-së për të hequr dorë nga temat e mëdha, siç janë demarkacioni, dialogu me Serbinë, që janë temat kryesore të cilat janë kundërshtuar fuqishëm nga lëvizja Vetëvendosje.

Hoti ka thënë se as Haradinaj nuk e meriton të jetë kryeministër, sepse ka qenë deri dje i përfshirë në dhunën që është ushtruar brenda Kuvendit.

Megjithatë, vija të kuqe LDK-ja ka vetëm për PDK-në dhe, sipas Hotit, është qeverisja e LDK-së që ka këputur burimet e financimeve joligjore të PDK-së, duke e çuar kështu në limitet e ekzistencës gjë që e detyroi të prishë koalicionin me LDK-në.