Gjatë ditës së sotme në Kosovë do të ketë një ulje të vogël të temperaturave, ku më freskët do të jetë gjatë mëngjesit.

Temperaturat maksimale do të jenë 34 gradë Celsius, kurse gjatë ditëve në vijim do të ketë ngritje të temperaturave, ku të enjten që do të arrin deri në 37 gradë Celsius, ndërsa gjatë vikendit do të jetë më freskët.