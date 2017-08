Super VIVA hapë së shpejti supermarketin më modern në Kosovë

Super VIVA, gjiganti i supermarketeve në Kosovë, po vazhdon të zgjerojë rrjetin e dyqaneve të veta në Kosovë. Super VIVA ka njoftuar se do të hapë supermarketin e 20-të me radhë, më modernin në Kosovë, në Zonën Industriale në Fushë Kosovë, pranë Jumbo-s dhe Neptunit.

I cilësuar nga konsumatorët si supermarketi më i lirë në qytet, Super Viva së shpejti do të hapë supermarketin e 20-të me radhë, në Fushë Kosovë, pranë Jumbo-s dhe Neptunit. Super VIVA juaj e re paraqet një pamje ndryshe duke ofruar një eksperiencë moderne dhe të përshtatshme në blerje. Konsumatorët do të vënë re fokusin në artikujt e freskët, duke përfshirë prodhimet e mishit dhe bylmetit, seksionet e qumështit dhe furrës, dhe, më shumë hapësirë ​​për produktet e preferuara të klientëve.

Super VIVA e re do të ketë gjithashtu një dizajn modern, tavane të ngjyrosur me ngjyrë natyrale e cili nuk absorbon dritë, ndriçim natyral dhe materiale ndërtimi miqësore me mjedisin; ndriçim LED, klima të automatizuara, mbi 110 vend-parkingje nëntokesore dhe 250 vendparkingje mbitokësore, shërbim me pasion dhe Çmime SUPER të lira; këto janë vetëm disa nga shumë veçoritë e reja në Super VIVA-n e re.

Nëse jeni klient i tanishëm i Super VIVA ose kohëve të fundit nuk keni qenë në Super VIVA, ne ju ftojmë ta vizitoni dhe të përjetoni pamjen e re të Super VIVA-s dhe të shihni se si i kemi zgjeruar ofertat tona të freskëta duke iu qëndruar besnik çmimeve të përditshme të ulëta.

Mirë u pafshim!

*Artikull i sponsorizuar nga Super VIVA