KEDS-i përmes një komunikate për media, ka njoftuar për vendet që do të mbesin pa rrymë në ditët në vijim, transmeton Koha.net.

Prishtinë

Më 08.08.2017 në NS TS 110/10(20)kV Prishtina 1 do të ndërprehet transformatori energjetik T2 në NS Prishtina 1, TS 35/10kV Prishtina II, (Kodi 100100) TS 35/10kV Badovci dhe TS 35/10kV Mazgiti prej orës 6:00 deri në orën 6:10

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Emshiri (një pjesë), Valoni petroll. Banesat Marigona, Shtypshkronja Rezniqi, Furra Kobake, Merkom Pezho, Panorama, Internation Helth Center, lagjja Logreta, Albert Rudari, Bt. Luli, Betonjerka Renulual Betoni, Auto Sherreti, objekti i ish-Tjerrtores, Fushë-Kosova, drejtoria-Batllava, Spitali Amerikan, Enti Higjenik, Forenzika, Doganan ish. Komanda e TMK-së, RTK, Bakshia, Raskova, Bakshia, Mulliri Prugovc, Berishët, Arena restorant, Pllashnik Prugovc, Vehbi Pllana privat, Millosheva, Brezhnica (një pjesë), Stanovci i Epërm, Stanovc i Ulët, Lumi i Madh (Velika Rekë), Prilluzhë, Llazareva, Raskova, Bakshia, Millosheva, Babimoci, Graca, Shkabaj, Mazgit një pjesë, Obiliq një pjesë, Reforma, Al Petrol, Mazgit te Tyrbja, Prestreshët, Boshnjakët, Klinakët, Ujësjellësi, Berishët, Fakulteti i Gazetarisë Shkabaj, Mazgit një pjesë, Obiliqi një pjesë, Reforma, Al Petrol, Plemetini, Hamidia, Bivolaku, Gllavotina, Strovci, Zhilivoda, Bequku, Millosheva (një pjesë), Mramori, Slivova, Brusi, Busia, Zllasha, Viti e Marevcit, Mareci, Hajvali, Janjeva, Shashkovci, Akllapi, Tërbuvci, Gushterica e Epërme Shushica.

Më 06.08.2017 në NS TS 110/10(20)kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

Transformatoret T-1 dhe T-3 prej orës 6:00 deri në orën 8:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin daljet: 15 Blloku 1, 16 Qendra teknike, 19 Taslixhe, 21 mati 1, 23 Tjegullore, 24 Iliria, 25 Bledi, 26 rr. Vushtrrisë, 27 Sh. Normale, 28 Kisha, 29 Gjyqi Komunal, 30 Parku i qytetit dhe 31 Varrezat e Jahudive.

Më 07.08.2017 në NS TS 110/10(20)kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

Dalja 10kV j20.Ujësjellësi prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pompat e Ujësjellësit.

Më 07.08.2017 në NS TS 110/10(20)kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

Dalja 10kV j21 Kodra e trimave 2. prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kodra e Trimave (një pjesë) Shpk. Hashim Deshishku-Deshishku Constraction.

Më 07.08.2017 në NS TS 110/10(20)kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

Dalja 10kV j22.Kodra e trimave 4. prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kodra e Trimave 3, Kodra e Trimave 4, Kodra e Trimave 1/1, Kodra e Trimave ½.

Më 08.08.2017 në NS TS 110/10(20)kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

Dalja 10kV j24 Xhamia e llapit 2. prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kodra e Trimave një pjesë.

Më 08.08.2017 në NS TS 110/10(20)kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

Dalja 10kV j25 Xhamia e llapir 1 prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Xhamia e Llapit I, Lidhja e Dytë e Prizrenit, Sh.F. Emin Duraku, Spitali i mushkërive I, Bardh Humolli- N.N.P. B&F Shpk, Hashim Deshishku- Deshishku Constraction.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele, kyçje-shkyçje, revizion i kthinës etj.

Më 08.08.2017 në NS TS 110/10(20)kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

Dalja 10kV j27 Kodra e Trimave 5 prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kodra e Trimave (një pjesë), Kodra e Trimave 5.

Arsyeja e ndërprerjes: Testimi i mbrojtjes rele, kyçje-shkyçje, revizion i kthinës etj.

Më 06.08.2017 në NS TS 110/10(20)kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

TS KODRA E TRIMAVE-6 prej orës 9:00 deri 12:00 si dhe nga 15:00 deri 18:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kodra e Trimave (një pjesë).

Ferizaj

Më 06.13.20 dhe 27.08.2017 në NS TS 35/10 KV Ferizaj -1 do të ndërprehet:

Transformatori T-3 prej orës 5:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qyteti (një pjesë), rr. Rexhep Bislimi, rr. Hasan Prishtina, TS Pylltaria, Grupi i Bizneseve, Fshati i Vjetër, Dardania, Sojeva, Mirosala, Bibaj, Zllatari, Dardania, Sojeva, Mirosala, Bibaj, Zllatari, rr. Rexhep Bislimi, rr. Hasan Prishtina, Pylltaria, rr. e Varoshit, Kisha Katolike. Vëllezërit Gërvalla, Magjistralja Prishtinë-Shkup (pjesa prej urës deri te HIB Petroli), 28 Nëntori, Astrit Bytyqi, Haki Braha, Emin Duraku (një pjese), rruga e Talinovcit dhe Lagjja e Re.

Më 07.08.2017 në NS TS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet:

Dalja 10kV Konjuh" prej orës10:30 deri në orën 13:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lipjan (nje pjese), Konjuh,Pjesë e Banullës, Bizneset pergjate Magji. Prishtine – Ferizaj .

Arsyeja e ndërprerjes: Kuqja e trafos së re në tension

Më 07.08.2017 në NS TS 35/10 KV Lipjan do të ndërprehet:

Dalja 10kV Drejtimi "Kraishta" prej orës 9:30 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rufci i Ri,Rufci i Vjetër, Hallaqi i Vogël, Hallaqi i Madh, Ribar i Vogël, Ribar i Madh, Zllakuqan, Kraishta, Bujani, Bregu i Zi, Godanci i Epërm, Varigoci dhe Kraishta.

Më 07.08.2017 në NS TS 35/10kV Ferizaj II do të ndërprehet:

Dalja 10kV Fabrika e Gypave 3 prej orës 10:00 deri në orën 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fabrika e Gypave 3.

Më 07.08.2017 në NS TS 35/10kV Ferizaj II do të ndërprehet:

Dalja 10kV Fabrika e Gypave 4 prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fabrika e Gypave 4.

Më 07.08.2017 në NS TS 35/10kV Ferizaj II do të ndërprehet:

Dalja 10kV Ujëvara prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr. Nerodimes, Ujëvara, Frigoriferi dhe Barakat.

Më 08.08.2017 në NS TS 35/10kV Ferizaj III do të ndërprehet:

Dalja 10kV Ylli Kabllore prej orës 10:00 deri në orën 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr. Enver Topalli, Dëshmorët e Kombit, Rexhep Bislimi.

Më 08.08.2017 në NS TS 35/10kV Ferizaj III do të ndërprehet:

Dalja 10kV Gaçkes prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Greme, Gaçka, Burrnik, Izhanc, Kashtanjeva, Bajnicë, Semaj, Prushaj, Sllatina dhe bizniset private.

Më 08.08.2017 në NS TS 35/10kV Ferizaj III do të ndërprehet:

Dalja 10kV Jezerci prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Manastirc, Nerodime e Ulët dhe e Epërme, Balaj, Jezerci dhe bizniset private.

Më 08.08.2017 në NS TS 35/10kV Ferizaj III do të ndërprehet:

Dalja 10kV Doganaj prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Doganaj, Zaskok, Pleshina e Ulët dhe e Epërme, Dubrava, Fabrika e ujit Pleshinë.

Gjakovë

Më 07.08.2017 në NS TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

Dalja 10kV Ponosheci prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Babaj Bokës, Dallashaj, Devë, Duzhnjë, Gusk, Jahoc, Korenicë, Madanaj, Mejë, Morinë, Nec, Orize, Ponoshec, Popoc, Ramoc, Rracaj, Rrypaj, Sheremet, Shishman dhe Smolicë.

Më 08.08.2017 në NS TS 35/10 kV Xërxa do të ndërprehet:

Dalja 10kV Fortesa prej orës 9:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bellacërk dhe Sopniq.

Arsyeja e ndërprerjes: Demontimi i shtyllës së drurit në atë të betonit afër TS II Sapniq.

Më 08.08.2017 në NSTS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet:

Dalja 10kV Mirusha prej orës 8:00 deri në orën 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.603 Adem Jashari (1 konsumatorë), rr.Imer Krasniqi (7 konsumatorë), rr.605 Hamdi Berisha (1 konsumatorë), rr.606 Pavarësia (1 konsumatorë), fshatrat: Bubël, Burim, Carallukë (3 konsumatorë), Damanek, Gurbardhë, Llapçevë, Lubizhdë, Lubizhdë e Malishevës, Lumnishtë, Mirushë, Mrasor, Panorc (një pjesë) dhe Turjaka.

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi i shtyllave 10kV në segmentin për Damanek.

Gjilan

Më 07.08.2017 në NS TS 35/10 kV Gjilani II do të ndërprehet:

Dalja 10kV Kufca prej orës 11:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kufca, Stanishor, Mellci, Strazhë, Kosmata, Draganca, Manastiri, Mozgovë, Makreshi i ulët dhe i Epërm, Draganci i vjetër .

Më 08.08.2017 në NS TS 35/10 kV Kllokot do të ndërprehet:

Dalja 10kV Dalja Kllokotit prej orës 11:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kllokot, Radivojcë, Budrikë, Remnik dhe Xhylekarë.

Më 08.08.2017 në NS TS 110/10 kV Gjilani 5 do të ndërprehet:

Dalja 10kV Dalja rrethi prej orës 9:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TSB-Betonierka, TSB-Mega (rruga e Prishtinës), TSB- Ukshini (rr. e Prishtinës), TSB-Tuneli, TSB-16 (Dardania -I), TSB-25 dhe TSB-26 (Dardania –I)

Pejë

Më 07.08.2017 në NS 110/35/10kV Peja 1 do të ndërprehet:

Dalja 10kV Vitomirica prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fabrika e bukës, Rruga e Hekurudhës, Agrokosova, Elkosi Te Cekët, Motohia Remont, Deminerët, Kristali, Pularia, Kolonia e Sheqeranës, Elkosi te ETC, Buquku, Gacaferi dhe Tyrbeja.

Më 07.08.2017 në NS TS 110/10kV Klina do të ndërprehet:

Dalja 10kV Gllareva (Kodi: 52000009) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gllareva, Stapanica, Zabërrgja, Çabiqi, Ceroviku, Rigjeva dhe Dresniku.

Më 07.08.2017 në NS TS 110/10kV Klina do të ndërprehet:

Dalja 10kV Fabrika e Farave prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Videjë, Polc, Zajm, Drenoc, Pjetërq, Dugajevë, Bokshiq, Grabanicë, Dollovë, Qeskovë, Kpuz, Volljakë dhe Sferkë.

Më 08.08.2017 në NS 35/10kV Gurakoc do të ndërprehet:

Dalja 10kV Zallqi prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Zallqi, Prekalla,Dtreja -2, Gurthyesi Osmanaj, Koshi -2 dhe Osmanaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i 3 shtyllave 12m, ndërrimi I izolatorëve, shtrëngimi I përçuesve si dhe pastrimi i linjës 10kV.

Më 08.08.2017 në TS 110/10kV Klina do të ndërprehet:

Dalja 10kV Gremniku prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dresniku, shkolla, Benita kompani, Gllareva1, Veselajt 2,3,4, Morinët 5, shkolla, Rixheva1 dhe 2, Stapanica 2, Zabërgja, Qabiqi1,2 dhe 3, Gllarevë Antena e Ipko-s, depo M. Jaha, Mirusha transport dhe Lagjja Buzhalla.

Prizren

Më 06.13.20.dhe 27.08.2017 në NS TS 110/10kV Prizreni 1 do të ndërprehet:

Transformatori T3 prej orës 5:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: lagjja Arbana dhe lagjja Jeta e re, Lagjja Ortakolli, Lagjja Baruthana,rrugët: Zona e Pashtrikut, Sarajeva, Ortokoll, Lika Ferizaj Carraleva, Besnik Kastrati, Ohri, Bije Vokshi, Vetim Shala, Ali Hadri, Isa Boletini, Mihail Grameno, Jakup Ferri, Gjon Serreqi, Bedrush Qollaku, Votra, Ortakolli 1, Oratkolli 2, Ben Aff, Lux Dekor, Ortakoll II, Abc-plast, Adnan Sh.pk. Dualos, Shpk. Getoari, Vertigo, DPZ.Medina,-1, Ing Biro, K.f.Getoari, Liria material ndertimor, Ntsh.Europrinty-2, Nsh/Liria-Prizren, Prizren Graf, Atmaxha, Nasheci I, Nasheci II, Mazreku, Kojusha, Nasheci, Gurshita, Gjonaj I, Gjonaj II, Gjonaj III, Zym Euro Graniti, Atmaxha I, Atmaxha II, Tupeci I, Tupeci II, Tupeci III, Landovica, Tulltorja I, Tulltorja II.

Më 05.08.2017 në NS TS 110/10kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

LP.10kV.Velezha prej orës 8:00 deri në orën 9:00

kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Shpenadia, Caparc, Novakë, Velezhë, Sërbicë e Epërme, Smaq, Legjenda, Malësia e Re dhe Trepetica; afariste: Mullini Rexhep Ukaj, Firma Vesel Rexhaj dhe Fabrika e lëngjeve Novak.

Më 07.08.2017 në NS TS 35/10 kV Pirana do të ndërprehet:

TR 1 35KV prej orës 11:00 deri në orën 13:00

Për këtë arsye gjatë kohës sa do të zgjasin punimet do të ketë redukime deri 1.5MW/h për konsumatorët e këtij trafostacioni.

Më 07.08.2017 në NS TS 35/10 kV Pirana do të ndërprehet:

TR 1 10KV prej orës 11:00 deri në orën 13:00

Për këtë arsye gjatë kohës sa do të zgjasin punimet do të ketë redukime deri 1.5MW/h për konsumatorët e këtij trafostacioni.

Më 08.08.2017 në TS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10kV Gjinoci prej orës 8:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Topliqani, Gjinoci, Sallagrazhda, Grejkoci, Gelaca. bizneset:N.T.S Leshan, Mishtorja BENI Shirokë, Geni Com OIL, NB Petroll, "Graniti"Bajram Lumi, Mermer Hasan Muharremi, Iseferi, Tafaj Elektrik, Pishina Dafina, Spahia Petroll, Mermeri-Sallagrazhdë dhe Selim Muharremi.

TR 2 35KV prej orës 11:00 deri në orën 13:00

Për këtë arsye gjatë kohës sa do të zgjasin punimet do të ketë reduktime deri 1.5MW/h për konsumatorët e këtij trafostacioni.

Më 08.08.2017 në TS 35/10 kV Pirana do të ndërprehet:

TR 2 10KV prej orës 11:00 deri në orën 13:00

Për këtë arsye gjatë kohës sa do të zgjasin punimet do të ketë reduktime deri 1.5MW/h për konsumatorët e këtij trafostacioni.

Mitrovicë

Nga data 07.08.2017 deri me 12.08.2017 në NS TS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

TS. 10/04kV Begaj prej orës 09:00 - 12:00 dhe 15:00-18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Lagjja Begaj

Arsyeja e ndërprerjes: kycje e konsumatorëve në rrjetin e ri.