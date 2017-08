Mikullovci thotë se s’ka mbledhje pa PAN-in

Kryesuesi i seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, Adem Mikullovci, i pyetur sot nëse do të vazhdojë seanca e ndërprerë dje, shfaqi shpresën se kjo do të ndodhë. Por, kur u pyet se a do të ndodhë kjo edhe pa praninë e Koalicionit PAN, i cili ka paralajmëruar se nuk do të marrë pjesë në seancën e sotshme, Mikullovci tha se “pa PAN-in s’ka mbledhje”.

Mbledhja e thirrur të vazhdojë sot, në orën 10, pra në këto çaste, nuk ka shenja të rinisë me kohë. Kryesia e PDK-së raportohet se është në një mbledhje pikërisht nga koha kur deputetët e saj duhej të sihin në sallën e seancës së Kuvendit.