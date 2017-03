Gjini: Mogherini kërkoi votimin e demarkacionit, por jo këtë version

Ardian Gjini, që në mungesë t kreut të AAK-së Rmush Haradinaj, e përfaqësoi partinë në takimin me Federica Mogherinin tha se është e vërtetë që Përfaëqsuesja e Lartë për Politikë të Jashtme dhe Siguri e BE-së kërkoi që demarkacioni të ratifikohet.

Por, sipas Gjinit, kjo nuk do të thotë që demarkacioni duhet të ratifikohet gabimisht për çka opozita mbetet e bindur se është e tillë.

“Mogherini ka kërkuar që të ratifikohet demarkacioni, por jo në këtë mënyrë dhe këtë version”, ka thënë ajo.

Ndërsa kryetari i Vetëvendosjes, Visa Ymeri ka thënë se “nuk do të ketë ndryshim të qëndrimeve sa i përket votimit të demarkacionit me Malin e Zi, sepse përndryshe i bie që ne do të pajtohemi me versionin aktual të demarkacionit dhe do të tradhtonim interesat e shtetit dhe të qytetarëve”.

Jakup Krasniqi nga Nisma nuk është prononcuar pas takimit me Moghernin.

