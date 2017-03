Veseli, nikoqiri i radhës i Moghernit

Përfaqësuesja e Lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini në këto momente po zhvillon takim me kryetarin e Kuvendit, Kadri Veselin.

Pas këtij takimi ajo do të vazhdojë me kryeministrin Isa Mustafa, pastaj me udhëheqësit e partive politike. Ndërsa pas takimeve, ajo do ta vizitojë edhe qytetin e Mitrovicës.

Më parë ka takuar presidentin Thaçi, por asnjë deklaratë nuk e kanë bërë asnjëri pas këtij takimi deri në këto momente.

Vizita e Mogherinit në Kosovë, realizohet në kudër të turneut të saj në Ballkan, e cila më parë ka Vizituar Shkupin, Beogradin dhe Tiranën.

