Sot në Shqipëri: Kthjellët dhe nxehtë me vranësira në mesditë

Gjate ditës së sotshme, e hënë, 31 korrik 2017, moti mbi Shqipërinë parashikohet të jetë i kthjellët dhe i nxehtë me vranësira në mesditë në pjesën lindore e shoqëruar me reshje shiu lokale.

Era do të jetë me drejtim Veriperëndim-Verilindje 1-13m/s. Deti i forcës 3-4 me lartësi vale 1.5-2.0 metër. Shikimi 10km-20km. Temperaturat me rritje në të dyja ekstremet.

Temperaturat parashikohen të jenë:

Vendet malore 19°/36°C

Vendet e ulëta 21°/40°C

Vendet bregdetare 22°/37°C