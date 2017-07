Vendet që do të mbesin pa rrymë

KEDS-i përmes një komunikate për media ka njoftuar për vende që do të mbesin pa rrymë në ditët në vijim.

Prishtinë

Më 01.08.2017 në Prishtina 5 do të ndërprehet:

Dalja 10 Bardhosh prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Një pjesë e fshatit Bardhosh.

Më 01.08.2017 në Prishtina 5 do të ndërprehet:

Dalja 10 Rezervaret-KFOR prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kulla Bardhosh, Bërnica 1, Bërnica 2, Kulla Bardhosh 2, Drenofci, Barileva, Prugofci, Kodra e Trimave, Kuvilabi dhe Bërnica e Ulët.

Më 01.08.2017 në Prishtina 5 do të ndërprehet:

Dalja 10 Baci Petroll prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Tutini, Baci Petroll, Blinda Baki dhe Elkos Group.

Më 31.07.2016 në NS 35/10 kV Mazgiti do të ndërprehet:

Dalja 10 Shkabaj prej orës 14:00 deri në ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shkabaj, Mazgiti (te Berishët), Mazgiti (Gazimestan), Bahollët, Ibër Lepenci, Shkabaj Ambulanca, Refroma, AL Petroll, Euro Beni, rruga Obiliq – Shkabaj, Katana, Besi, Inter AS Petroll.

Më 30.07.2016 në Prishtina 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 Nr 30 prej orës 11:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Mati 1 (Bansat e Tregtisë, Naki, Nuru, Inxhiniering, Famis, Alko Group, Sina Com).

Ferizaj

Më 31.07.2017 në Lipjani do të ndërprehet:

Dalja 10 Qendra prej orës 10:00 deri në orën 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: konsumatorët e qytetit të kësaj dalje 10kV.

Më 31.07.2017 në Lipjani do të ndërprehet:

Dalja 10 Burgu prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesë: Burgu.

Më 31.07.2017 në Lipjani do të ndërprehet:

Dalja 10 Zona Industriale prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS Emonek, TS Coca Cola, TS Motrat Binjake, TS Janina, TS Agim Nita, TS Mulliri Millenium, TS Xella, TS Pofix, TS Semerana, TS Ekzoni, TS Keja Company, TS UBT, TS Muja dhe TS Gega.

Më 31.07.2017 në Lipjani do të ndërprehet:

Dalja 10 Sh.M “Adem Gllavica” prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Shkolla ”Adem Gllavica”

Më 01.08.2017 në Hani i Elezit do të ndërprehet:

Dalja 6 Drejtimi i Glloboqicës prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Glloboqicë, Rezhacë, Gorancë, Hunel, Meliqt, Bravët, Lagjja Kollomoqe, Fabrika Sugjukut, Seqishta, Krivenikë dhe Gurthyesit Gur i Bekuar.

Më 01.08.2017 në Magure do të ndërprehet:

Dalja 10 Drenicës prej orës 10:00 deri në orën 11:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: pjesë e Rrezez ( Leletiqit), Mirenë, Fushticë e Epërme, Fushticë e Ulët, Resinoc Baincë, Shale dhe Krojmiri.

Më 01.08.2017 në Magure do të ndërprehet:

Dalja 10 Fshatrat Magure prej orës 12:00 deri në orën 13:30.

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë Magure, Medvevc, Dobrajë, Rreze, Blinajë, Qylagë, Poturovc, Torinë Poturovc dhe Gllanicë.

Më 01.08.2017 në Magure do të shkyçet:

Dalja 10 Halilaqi prej orës 13:30 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Harilaqi, Treshnjevka dhe konsumatorët komercialë të kësaj dalje 10kV.

Më 01.08.2017 në Bibaj do të ndërprehet:

Dalja 10 Drejtimi I Qytetit prej orës 10:00 deri në orën 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dardania, Zllatari, Mirosali, Sojeva, Bibaj etj.

Më 01.08.2017 në Bibaj do të ndërprehet:

Dalja 10 Drejtimi i Fshatrave prej orës 11:00 deri ne ora 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bibaj, Sojevë, Mirasa, Dardani, Artar dhe Zllatar.

Më 01.08.2017 në Bibaj do të ndërprehet:

Dalja 10 Rexhep Bislimi prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Rexhep Bislimi, Hasan Prishtina, Pylltaria, Varoshi dhe Kisha Katolike.

Më 01.08.2017 në Bibaj do të ndërprehet:

Dalja 10 Vllezerit Gervalla prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Vëllezërit Gërvalla, Magjistralja Prishtinë-Shkup (pjesa prej urës deri te HIB Petroli), 28 Nëntori, Astrit Bytyqi, Haki Braha, Emin Duraku (një pjese), rruga e Talinovcit dhe Lagjja e Re.

Më 31.07.2017 në Kaçaniku do të ndërprehet:

Dalja 10 Kaçaniku i Vjeter prej orës 10:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kaçaniku i Vjeter, Doganaj, Duraj, Elezaj dhe Vataj.

Më 31.07.2017 në Shtimje do të shkyçet:

Dalja 10 Carraleva prej orës 11:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Shtimes, Qesta e Reçakut, Reçaku, Belinci, Caraleva Topilla, Llanishta, Devetaku, Grejqevci, Zborci, Pjetkreshtica, Duga dhe Karaçica.

Më 29.07.2017 në Bibaj do të ndërprehet:

Dalja 10 Drejtimi i Komogllavës prej orës 16:00 deri në orën 19:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Komogllava.

Gjakovë

Më 31.07.2017 në Gjakova 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 Nr 40 prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Bajram Curri (2 konsumatorë), Dërgut Vokshi, Ismail Qemali (5 konsumatorë), Marin Barleti (një pjesë), Nënë Tereza, Pjetër Budi, Rruga e UÇK-së, Sadik Pozhegu (5 konsumatorë), Sadik Stavileci, Skënderbeu (2 konsumatorë) dhe Sylejmon Vokshi.

Më 01.08.2017 në Rahoveci do të shkyçet:

Dalja 10 Pataqani prej orës 09:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pataçani i Lartë, Pataqani i Ulët, Pompat Ujit Drenoc, Vrajaka I, Vrajaka II, Bertatini, Varjka, Drenoci, Sanoci, Repetitori, Zatriqi, Pastasela I, Pastasela II dhe Ipko.

Arsyeja e ndërprerjes: Drejtimi i shtyllës 12m, drejtimi Vrajak-Bratotin.

Gjilan

Më 31.07.2017 në Dardana do të ndërprehet:

Dalja 10 Ropotova prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Muharremi Petroll, Birraria, Seperacioni, Ujësjellësi, Fabrika e bllokave, Seperacioni Tali, Dogana, Briqkosi, Borovci, Landi dhe Shpk Arbnori.

Më 01.08.2017 në Gjilani 1 do të ndërprehet:

Dalja 10 Malisheva prej orës 11:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Malisheva, Capari, Bukoviku, Mireshi i Vogël, AntenaVala, Antena Ipko, fabrika Kamerolli, Vërbica e Kmetovcit.

Pejë

Më 31.07.2017 në Deçani do të ndërprehet:

Dalja 10 Lumbardh prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Llukë, Pozhar,Kodrali, Irzniq, Gllogjani, Shaptej dhe Ratishë.

2.

Më 01.08.2017, në Deçani do të ndërprehet:

Dalja 10 Barani prej orës 10:00 dhe nga ora 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Berani, Prapaqani, Berliqi, Krushevci i Ri dhe i Vjetër, Rashiqi, Gjocajt, Turjaka e Ulët, Vranoci i Madh, Vranoci i Vogël, Barani i Ulët, Qallapeku, Kusoriqi, Llugagjitë, Buqani, Gllogjani i Ktolikëve, Haklajt, dhe Fusha e Thatë.

3.

Më 01.08.2017, në Klina do të ndërprehet:

Dalja 10 Ujmiri prej orës 11:00 dhe nga ora 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rracët, Automekaniku, Dushët, TS private pompa, Gjurgjevik 1,2 dhe 3, Shtarica 1 dhe 2, Siqevq 1 dhe 2,Ujmiri 1 dhe 2, ujmiri 2-siqeva e madhe,Doberdoli 1 dhe2, Doberdoli 3 te lect, Ujmiri I ri, Gjurgjeviku i madh, Xhamia, Gjurgjeviku 6, Shalant dhe Shtarica 3.

4.

Më 01.08.2017 në Klina do të ndërprehet:

Dalja 10 Klinavci prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Klinavci , Gjurgjevik i Vogël, Gjurgjevik I, Kërrnica, Shtupell, Binqa , Grapci , Grapci I , Grapci II , Shtupel Blakaj , Baci , Konsumatoret Komercial .

5.

Më 30.07.2017 në Peja 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 Zahaqi prej orës 08:00 deri në orën 10:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Novosella, Radavci, Brestoviku, Dogna dhe Jabllanica e Madhe.

Më 30.07.2017 në Klina do të ketë ndërprerje totale prej orës 12:00 deri ne ora 15:00:

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ujvara, qyteti një pjesë, Dresnik, Dollc, Gremnikë, qyteti një pjesë, Tregu, Mahalla, Hotel Nora, Hotel Drini, Guri Zi, Furra Mërgimi, Xeherorja e Boksitit, Deiq, Fabrika e shtyllave te betonit, Kulla te stacioni, Fabrika e këpucave, Pompa e ujit Tikvesh, Grabanicët, Kisha katolike, Klinavci (një pjesë), Pograxhë, Qupevë, Jellovci, Resnik, Jashanicë Videjë 1-dhe 2, Polci, Poterqi, Dugajeva, Drenoci, Zajmi, Grabanica, Dellova, Jagodë, Budisallc, Stublla, Lutogllava, Tërsteniku, Pompa bëzinës Gjemajl Myrtaj. Klinavci (një pjesë), Pograxha, Qupeva, Jellovci, Resniku, Jashanica, Klinavci (një pjesë), Gjurgjevik i Vogël, Kërnica, Shtupeli, Bingja, Grapci, Leskoci, Krushevë e Vogël, Radulloci, Pataqani, Zllakuqani, Krushevë e Madhe, Ranoci, Berkova, Rudica, Klinavci (një pjesë), Dushi, Shtaricë, Siqevë, Ujmiri, Dobërdoli, Gjurgjeviku, TS Mahalla, Klinë Qyteti, Tregu, Hotel Nora, Hotel Drini, Guri Zi, Fura Mergimi, Xeherorja e Boksidit, Deiqi, Fabrika e shtyllave të betonit, Mahalla, Klinë Qyteti, Tregu, Hotel Nora, Hotel Drini, Guri Zi, Fura Mergimi, Xeherorja e Boksitit, Deiqi, Fabrika e shtyllave të betonit, Kulla te stacioni, Fabrika e këpucëve, Pompa e ujit Tikvesh, Grabanicët, Kisha katolike, Stacioni trenit, Videja, Polci, Zajmi, Drenoci, Pjetërqi, Dugajeva, Bokshiqi, Grabanica, Dollova, Qeskova, Kpuzi, Volljaku, Sferka, Jagoda, Tresteniku, Lutogllava, Krusheva e Madhe, Budisalci, Rudica, Stupe, Radulloci, Krusheva e Vogël, Zllakuqani, Pataqani, Ranoci, Berkovi, Videja, Polci, Poterqini, Dugajeva, Drenoci, Zajmi, Grabanica, Dellova, Jagoda, Budisallci, Stublla, Lutogllava, Tërsteniku, Pompa e bëzinës Gjemajl Myrtaj.

2.

Më 30.07.2017 në Istog do të ketë ndërprerje totale prej orës 10:00 deri në ora 10:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Sine, Mojstir, Mojstir Avdylaj, Shkembi, Vëllezërit Mustafaj, Manastiri, HE Istog, Istog Shema, Ukaj, Cërca, regjejt, Lubozhda, shkolla, Vrella pompa, Vrella Demejt, Teuta 1, Teuta 2, xhamia, Guri, Kulla, Stup, Perkiqt, Studenicë Pompa, Magjarët, Ramqaj, xhamia, Sadikajt, N.N. Makoni, Dritoni com Istog, lagjja e gasturanve, lagja kaliqanëve Cercë, Separacioni aliu, blakajt istog, Durrave Hysenajt, Tomoci- kushtrimi, Dobrushë xhamia, Dobrusha e mesme, te drejtorija, Lubovë, Carrallukë, Korabi, Blinda banje, Lagja e re Banje, Banjë minoritetet, Onixi, kulla, lagjja delibegu, lagja e boshnjakëve, Baicë, Kamenicë, ekonomija, lagjja e mulajve, hazirajve, hakajve, turkajve, Oroberd pemishtja, lagjja e zogajve, te Vorret e fshatit, Kaliqan shkolla, lagjja Osmanj, zogaj, te voret, Baicë trafoja e re, Oroberd pompa benzines, Kaliqan cakutaj, Baicë ujrat e zeza, Banje lagjja e ukajve, Oroberd trafoja e re, Radusha, Gateri, Graniti, pompat e ujit, TOP JOY, Kovragë, gjocajt, blakajt, veriq, Kovragë hysenajt, bekajt, Dubravë dervishajt, halitajt, Durava, M. Veriqi 2, Kerninë shkolla, Kernina e mesme, padalishta 1 dhe 2, Shushicë metajt, shushice toni, mullini, shushice, demajt, Gater demiri, nimonajt, sadikajt, zhakove, rakosh, uqe ymerajt, dautajt, feratajt, Uqe e Epërme, Cerkolez ambulanca, corkolezi 1 dhe 2, Suhogërll, Serbobran, serbobran bosh, gusar minoritetet, serbobran ekonomija, krnin e reja, surigane2, lagjja zikolli, lagjja e hotëve, Dushkaja bujupt, dushkaja e re, Dragulovc, Dubravë ferma, standardi, sh. fillore, loshët, banesat, kuvendi komunal, banesat 2, motel trofta, spitali, lugu, Dushkaja bujupt, dushkaja e re, dragulovc, dubrav ferma, standardi, sh. fillore, losht, banesat, kuvendi komunal, banesat 2, motel trofta, spitali, lugu, Istogu I Poshtëm, bajrajt, te KEK-u, shtëpia e mallrave, banesat përball KEK-ut, Istog blinda, Muzhevinë arifajt, blakajt, Muzhevinë gateri, Muzhevinë 1, ukajt, Dragulevc i ulët, Llugat kulla, dragulevc gater, shpatollt, muzhevine balajt, Tomoc gjocët, Kulla, te xhamia, kabashët, Tomoci qendër, sylajt, balajt,llugat Istog, ETC Istog, Muzhevinë jahajt, Dragulevc e reja, lagjja hysenajve, Rugovë e re- jahaj, banesat Gani Dreshaj, burgu Dubrav, KFOR-i spanjoll.

Prizreni

Më 31.07.2017 në Prizreni 3 do të shkyçet:

Dalja 10 Zhupa prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Manasterici, Llokvica, Neprogoshta, Reqani, Pllanjani, Lubinja e Epërme dhe e Ulët, Gornja- Sela, Mushnikova, TS Prevalla, hotel Sharri, TS Sat styro, TS Shpia e Bardhë, Sredska, Stajkovci, Bogosheci dhe Drajqiqi.

2.

Më 01.08.2017 në Pirana do të shkyçet:

Dalja 10 Tjegullore prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: IMN Tulltorja: Landovicë.

Më 01.08.2017 në Pirana do të shkyçet:

Dalja 10 Hasi 2 prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lubizhda, Bregdrini, Lukia, Romaj, Kuzhnini, Dedaj, Kabashi dhe Rizam Holding.

Mitrovicë

Më 30.07.2017 në Skenderaj do të ketë ndërprerje totale prej orës 07:00 deri në ora 07:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Kryshefc, Morinë, Makermal, Polluzhë, Shtuticë, Likofci I ri, Rezalë,Tushillë, Rezallë e re, Likofc, Obri e Ulët, Murgë, Plluzhinë, Ticë, rr. Ilaz Kodra, rr. Rasim Kiqina, Fabrika e Municioniot, rr Nak Berisha, rr. Miftar Sherifi- Lagjja Jashari, Klinë e Ulët, Prekaz, Mikushnic, Lubovec, Krushefc, Polac, Dashefc, Baks, Qirez, Prellofc, Krasaliq, Kozhic, Krasmirofc, Qirez, Likoshan, Gradic, Godanc, Klinë e Ulët, Klinë e Mesme, Kuqicë, Tërrnofc, Qubrel, Kotorr, Vitak, Kosterc, Runik, Banjë, Surigan, Radishevë, Qitak, Pemishtë, Leqinë, Tërrnovë, Llaushë, Rakinicë, Kopiliq I Epërm, Kllodernicë, Turiqefc, Burojë, Vojnik, Izbicë, Ozrim, Kopiliq I Ulët, Açarevë, Fabrika e Tjegullave, Sheshi Deshmorët e Kombit, Sheshi Adem Jashari, rr. Gjergj Fishta, rr. Fazli Grajqefci,rr. Tahir Meha, rr. Selman Vojvoda, rr. Ahmet Delia, rr. Fehmi e Gjev Lladrofci, rr. 18 Qershori, rr. Bekim Berisha, rr. Uqkes, rr. Kamer Loshi, rr Mbretëresha Teut,Rr Bedri Shala,Rruga 28 Nentori,Rr Ekrem Qabej,Rr Adem Shala,Rr Isa Boletini,Rr Miftar Bajraktari, rr Mujë Krasniqi, rr Abaz Thaqi, rr. Rexhep Mala, rr. Shaqir Smaka, rr. Zahir Pajaziti, rr. Harun Beka, rr. Abedin Rexha, rr. Rezistenca, rr. Ali Gashi, rr. Osman Geci, rr. Xhem Terrnafci, rr. Mehmet Delia, rr. Bajrma Delija, rr. Rifat Mziu, rr. Azem Galica, rr. Likfiduesit e Shtabit 1945, rr. Bajram Zena, rr. Nënë Tereza, rr Kuvendi I Kaçanikut-Llaushë dhe Fabrika e Plastikës.