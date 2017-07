Në fundjavë, diell, re të shpërndara e riga shiu

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës përmes një komunikate për media bën të ditur se fundjava do të jetë me diell, vranësira të shpërndara që do të shoqërohen me riga të dobëta shiu, transmeton Koha.net.

“Do të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara. Vranësirat ditën e diell vende-vende mund të shoqërohen me riga të dobëta dhe të izoluara shiu”, thuhet në komunikatë.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 14-16 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 28-33 gradë Celsius. Do të fryjë erë nga drejtimi i verilindjes me shpejtësi deri 7m/s.