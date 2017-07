KEK-u “grin” miliona euro “pa afat”

Miliona euro janë bërë pjesë e një pazari të iniciuar nga Korporata Energjetike e Kosovës.

Makineri milionëshe, që punëtorëve të kësaj Korporate u kanë shërbyer për mihjen e dheut e nxjerrjen e thëngjillit, janë prerë për hekur, shkruan sot Koha Ditore.

Menaxhmenti i kësaj Korporate i ka konsideruar të dalë afati dy ekskavatorë e më pas edhe dy të tjerë.

Të gjithë (bashkë me hedhurina të tjera prej hekuri e bakri) janë shitur me kilogramë me një çmim simbolik, krahasuar me çmimin prej miliona eurove që mund të kushtojë një makineri e tillë.

Tenderi i shpallur nga KEK-u me titull “Shitja e mbeturinave të metalta” nuk ka parashikuar vënien në punë të këtyre mjeteve. Të gjitha janë vënë në prerësen e depove të konsorciumit “Eco-Metal” sh.p.k Obiliq dhe “Rec-Kos” sh.p.k Fushë-Kosovë, që e ka fituar tenderin. Me këtë janë “prerë” edhe milionat e KEK-ut. (Artikullin e plotë mund ta lexoni në numrin e sotëm të Kohës Ditore)

