MASHT ende pa plan për vlerësimin e mësimdhënësve, SBASHK-u mbetet kundër

Si komuniteti më i madh që janë, tradicionalisht mësimdhënësit në Kosovë, përdoren nga partitë politike, për çështje votash.

Secilën herë, në prag të zgjedhjeve, atyre u premtohet rritje pagash e përfitime të shumta, të cilat edhe janë realizuar pjesërisht, raporton KTV.

Por, ndonëse janë më të paguarit në rajon, mësimdhënësit, në të shumtën e rasteve, janë akuzuar se nuk kanë nivel të duhur të përgatitjes profesionale.

Për më tepër, shumë prej tyre vështirë ndjekin trendët e rinj teknologjikë, të cilën nxënësit e bëjnë pa vështirësi.

Për të rritur efektshmërinë në punë, ministri tashmë në detyrë i Arsimit, Arsim Bajrami, pati deklaruar se mësimdhënësit do t’i nënshtrohen testit të performancës dhe do të dihet saktësisht se cilët e meritojnë vendin e punës.

KTV-ja, gjatë ditës, ka insistuar të marrë një prononcim nga zyrtarë të Ministrisë së Arsimit, por askush nuk ka pranuar të flasë.

Nëpërmjet telefonit, ish-kryesuesi i Këshillit të Mësimdhënësve, Selim Mehmeti, është shprehur se tash për tash as që bëhet fjalë për një testim të tillë.

“Që prej shtatorit, puna e mësimdhënësit do të monitorohet nga menaxhmenti i shkollës. Pastaj vjen faza që monitorimi të bëhet edhe nga Inspektorati i Arsimit, të cilët, përveç kësaj, do të kërkojnë nga mësimdhënësit që të hartojnë një plan se si synojnë ta realizojnë përmbajtjen e vitit shkollor. Tek pasi të përfundojë kjo fazë, do të dihet nëse do të ketë testim”, ka thënë Mehmeti.

Njohësit e çështjeve arsimore thonë se vlerësimi i performancës, duke u nisur nga niveli i ulët i arsimit në Kosovë, është i domosdoshëm.

Por, sipas tyre, janë të panevojshme propagandat e shumta se do të nisë një reformë e re arsimore, e që pas disa muajve ajo çështje zbehet dhe nuk përmendet më.