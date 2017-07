Në fundjavë edicioni i katërt i ‘Camp ‘n’ Hike’ në Sharr

Organizata Hiking Njeri organizon edicionin e katërt të “Camp ‘n’ Hike” eventit për në Majën e Njerit 2658 m, e cila gjendet në Rudokë (Sharrin më jugor), afër fshatit Brod të Dragashit.

Ky edicion do të mbahet më 29 dhe 30 korrik.

Qëllimi i kësaj ngjarje është njoftimi, shoqërimi dhe pushtimi i majës me të gjithë dashamirët e bjeshkëve të Kosovës dhe rajonit. Gjithashtu, përmes kësaj ngjarje Hiking Njeri ka për qëllim promovimin e bjeshkatarisë, popullarizimin e turizmit malor në Kosovë dhe bashkëpunimin regjional mes shoqatave bjeshkatare.

Të shtunën me 29 korrik do të formohet baza e kampingut para hotel Arxhenës në Brod, ku pjesëmarrësit do të kalojnë një ditë me aktivitete të ndryshme si lojëra, muzikë, shoqërim.