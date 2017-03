Shqipëria ofron mbështetje për FSK-në në fazat e transformimit

Një delegacion ushtarakësh i kryesuar nga komandanti i Komandës së Doktrinës dhe Stërvitjes të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë, gjeneral brigade Manushaqe Shehu, ka vizituar sot Komandës së Doktrinës dhe Stërvitjes, ku janë njoftuar me synimet e kësaj komande në të ardhmen, si dhe me përgatitjet rreth fazës së transformimit.

Gjeneral brigade Enver Cikaqi e njoftoi delegacionin nga Shqipëria lidhur me angazhimet e KDS-së, me misionin, detyrat dhe përgjegjësitë aktuale që ka KDS-ja, me synimet e saj në të ardhmen, si dhe me përgatitjet rreth fazës së transformimit.

Gjithashtu gjatë takimit u bisedua për nevojat e bashkëpunimit në shumë fusha, si dhe shkëmbimin e përvojave.

Gjeneral brigade, Manushaqe Shehu, gjatë fjalës së saj tha se ndjehet shumë e lumtur me të arriturat e FSK-së, si në aspektin profesional ashtu edhe në aspektin e ngritjes së infrastrukturës së saj. Ajo po ashtu premtoi mbështetje për KDS-në në të gjitha fushat në të cilat ka nevojë, si duke ofruar trajnime, kuadro të specializuara apo literaturë të nevojshme.

Më pas shefi i shtabit të KDS-së, nënkolonel Fadil Hoxha, bëri një prezantim të shkurtër për të pranishmit lidhur me aktivitetet e KDS-së, ku nuk munguan pyetjet dhe diskutimet e shumta. Pastaj, bashkërisht, delegacioni i KDSFARSH dhe gjeneral Cikaqi, vizituan edhe qendrat stërvitore, për t’u njohur nga afër me trajnimet dhe kurset që zhvillohen në këto qendra.

Kjo vizitë u realizua në kuadër të bashkëpunimit dypalësh që ka FSK-ja me Ushtrinë Shqiptare, dhe ishte në vazhdën e shkëmbimit të përvojave në mes dy komandave dhe dy forcave tona.

Të ngjashme