Pse mbeti pa ujë burgu i Dubravës

Drejtori i Shërbimit Korrektues të Kosovës, Sokol Zogaj, në emisionin “Puls” të KTV-së, foli për mungesën e ujit me të cilën është përballur para pak kohësh burgu i Dubravës.

Ai tha se arsyeja e kësaj ndërprerjeje të ujit është se kjo qendër korrektuese është furnizuar me ujë nga bjeshkët, burim të cilin e kanë përdorur edhe fshatarët dhe uji është shterur.

“Gypi që e furnizon Dubravën nga ujësjellësi publik i Istogut nuk i plotëson nevojat, por tash jemi duke punuar në hapjen edhe të dy puseve brenda qendrës korrektuese kur pritet përmirësimi i furnizimit me ujë për pastrim”, tha Zogaj.

Ndërkaq, i ftuari tjetër në emision, Rasim Selmani, drejtor i Burgut të Sigurisë së Lartë në Gërdovc, tha se në këtë qendër nuk ka probleme me ujin e as me rrymën. Ai po ashtu tha se në këtë qendër korrektuese nuk ka as kontrabandë dhe nuk lejohen në asnjë mënyrë mjetet e palejuara.

“Tek ne, valët telefonave mobilë janë të bllokuara, asnjë telefon mobil nuk funksionon brenda perimetrit të burgut sepse nuk ka valë. Telefonatat kryhen vetëm përmes kabinave telefonike, ndryshe nuk ka mundësi komunikimi”, tha Selmani.