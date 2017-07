I nxehti i bëri për spital rreth 10 mijë persona në Kosovë

Kosova po përballet këto ditë me temperatura të larta, të cilat, sipas Instituti Hidrometeorologjik, kanë arritur në 35 gradë.

Ngritja e temperaturave, si pasojë ka rritur edhe numrin e personave që kanë nevojë për ndihmën mjekësore.

Në Klinikën Emergjente, në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, ndihmë mjekësore për muajt qershor e korrik, kanë kërkuar rreth 10 mijë persona.

Basri Lenjani, drejtor i Qendrës Emergjente, i tha Radios Evropa e Lirë se ndërlikimet shëndetësore nga temperaturat e larta janë shfaqur tek personat me sëmundje kronike, ata me sëmundje kardiologjike, gratë shtatzëna e të tjerë.

“Nga ky numër i gjithëmbarshëm, vetëm për muajin qershor mbi 4800 pacientë kanë kërkuar ndihmë mjekësore, derisa numër rekord ka shënuar muaji korrik, ku ende pa përfunduar muaji, janë lajmëruar mbi 5 mijë raste”.

“Të gjitha këto raste që kërkojnë ndihmë janë të ndikuara drejtpërdrejt nga i nxehti, dhe këshilla jonë është që nga ora 11:00 deri në orën 17:00, njerëzit të mos u ekspozohen rrezeve të diellit”,tha Lenjani.

Shërbimet internistike frekuentohen me numër më të madh dhe rastet më të shpeshta që kërkojnë ndihmë janë ata me probleme kardiake, e me shtypje të lartë të gjakut.

Doktor Basri Sejdiu, internist në Qendrën Klinikë Universitare, thotë se vërehet një numër i shtuar i pacientëve me probleme kardiake.

“Me ngritjen e temperaturave, sidomos javën e fundit njerëzit me sëmundje kronike janë prekur shumë. Në kardiologjinë invazive me prekje infarkti nuk ka numër të shtuar, por në vizita ambulatore është shtuar fluksi i pacientëve dukshëm”, thotë Sejdiu.

Derisa Besim Aliu, nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës thotë se temperaturat ditët e fundit kanë lëvizur nga 34 deri në 35 gradë. Por nga dita e martë, sipas tij, do të ketë kushte tjera hidrometeorologjike.

“Nga nesër temperaturat do të ulen deri në 7 gradë celsius dhe do të ketë edhe reshje shiu. Kjo gjendje do të vazhdojë deri në fund të javës. Sipas parashikimeve muaji gusht prap do të jetë më temperatura mbi 30 gradë”, thotë Aliu.

Sidoqoftë, profesionistët shëndetësorë thonë se edhe ata që ngasin makinat duhet të kenë kujdes, pasi që për shkak të temperaturave të larta mund të shkaktohen çrregullime të përqendrimit, dhe për pasojë mund të ketë shtim të rasteve të aksidenteve në komunikacion.