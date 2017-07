Nitaj: I takon Thaçit të tregojë se për kë e kishte fjalën kur foli për dhunë

“Njerëzit që kanë përdorur dhe që përdorin dhunë për realizimin e qëllimeve politike nuk do të mund të jenë bartës të institucioneve të Republikës së Kosovës”.

Kështu ka thënë presidenti i vendit Hashim Thaçi, në një intervistë për Zërin e Amerikës, kur u pyet për kriteret që duhet përmbushur mandatari i formimit të qeverisë së ardhshme.

Anëtari i Kryesisë së AAK-së, njëherësh zëdhënës i këtij subjekti politik, Muharrem Nitaj, ka thënë se edhe pse nuk dihet për kë e kishte fjalën, i takon Thaçit të japë përgjigje për këtë.

Në rast se me fjalën “dhunë”, bëhet fjalë edhe për gazin lotsjellës në Kuvend, dihet se në legjislaturën e kaluar në opozitë ishte edhe AAK dhe Nisma, që bashkë me Vetëvendosjen arritën të ndalin procesin e ratifikimit të demarkacionit me Malin e Zi dhe themelimit të Asociacionit të Komunave me shumicë serbe, duke përdorur gaz lotsjellës në Kuvendin e Kosovës.

Në një përgjigje të shkurtër për Koha.net, Nitaj ka thënë se duhet pyetur Thaçi dhe njerëzit e tij për këtë.

“Unë nuk mund të flas në emër të tij”, ka thënë ai.