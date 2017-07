Askush pos PAN-it nuk do t’i shkojë nesër Thaçit në takim

Për seancën e parë të Kuvendit për legjislaturën e re, presidenti Hashim Thaçi të hënën do të konsultohet vetëm me zyrtarët e koalicionit PAN.



Në takim nuk do të shkojnë udhëheqësit e Vetëvendosjes dhe LDK-së, pasi Kurti e Mustafa kanë thënë se ky takim është i panevojshëm dhe krijon huti, raporton KTV.

Në vend të kësaj, këto dy parti i kanë bërë thirrje presidentit që të thërrasë sa më shpejt seancën konstituive.

Pavarësisht kësaj, Partia Demokratike e Kosovës pret pjesëmarrjen e të gjitha partive në këtë takim.

Anëtari i kryesisë së kësaj partie, Blerand Stavileci, thotë se gjatë javës së ardhshme pritet të mbahet seanca për konstituimin e Kuvendit.

Ndonëse nuk ka treguar se kush janë votuesit e mundshëm për arritjen e 61 votave për formimin e Qeverisë dhe zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit, Stavileci ka thënë se koalicioni PAN i ka numrat.

Takimin e thirrur nga presidenti me përfaqësues të subjekteve politike, Petrit Zogaj nga Lëvizja FOL e cilëson të vonuar. Ai thotë se takimi është edhe një favor për koalicionin PAN, për t’i siguruar numrat për formimin e qeverisë.

Në takim nuk do të marrë pjesë as Lista Serbe. Kryetari i kësaj partie ka falënderuar presidentin Thaçi për ftesën, por ka thënë se nuk do të jenë në takim.

Rakiq u ka thënë mediave serbe se vendimi për koalicionin e ardhshëm do të vendoset në Beograd.

“Ne jemi të gatshëm për bisedime dhe dialogu nuk ka alternativë. Jemi të gatshëm për të biseduar mbi politikën e paqes. Nuk jemi të interesuar për pozita, por që serbët të kenë jetë më të mirë në Kosovë”, ka thënë ai.