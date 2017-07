KEDS-i përmes një kumtese për media ka treguar se cilat janë vendet që do të mbesin pa rrymë elektrike në ditët në vijim, transmeton Koha.net.

Prishtinë

1.

Më 24.07.2017 në Prishtina 5 do të ndërprehet:

Dalja 10kV J14 Zona Industriale prej orës 13:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: MTI-Instituti i produkteve dhe laboratori i lëndeve kimike, Objekti qeveritar Qendra e panaireve.

1.

Më 22.07.2017 në Podujeva do të ndërprehet:

Dalja 10kV Fshatrat 2 prej orës 13:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Podujeva pjesërisht dhe fshatrat: Sibofc, Lluzhan, Penuhë, Lupç i Epërm, Llugë, Majac dhe Popovë.

2.

Më 24.07.2017 në Podujeva do të ndërprehet:

Dalja 10kV Letanci prej orës 12:00 deri në orën 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Obranqë, Peran, Obranqë 1, 2, 3, Bradash, Bajqinë, Katunishtë, Lepaj, Dobratin 1 dhe Ferma e Pulave Peran.

1.

Më 24.07.2017 në Parku i Biznesit do të ndërprehet:

Dalja 10kV Llapushniku prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Llapushniku, Orllati, Negroci, Vuqaku, Xhurgjica,Shkolla e Llapushnikut dhe Kleqka e re.

2.

Më 24.07.2017 në Prishtina 1 do të ndërprehet:

Dalja 10kV J17 Berkom prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lesna industriale Fushë- Kosovë, Stacioni i Veterinarisë dhe Baci Company.

3.

Më 24.07.2017 në Prishtina 1 do të ndërprehet:

Dalja 10kV J18 Berkom prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Fabrika Amortizatorët.

4.

Më 24.07.2017 në Prishtina 1 do të ndërprehet:

Dalja 10kV J19 Semitronix prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pompa trikom, Interex, Lesna Ing Alfa (Te interxi), Intercoop group dhe Semitronix Construction.

5.

Më 25.07.2017 në Badovci do të ndërprehet:

Dalja 10kV Mramori prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mramori, Slivova, Brusi, Busia, Zllasha, Viti e Marecit, dhe Mareci.

6.

Më 25.07.2017 në Prishtina 1 do të ndërprehet:

Dalja 10kV J23 Komuna e re prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rekalitë, Komuna objektet e reja, Dogana, Kazerma Adem Jashari, Prroni i Njelmët, Mekanika, Kontigjenti Portugez i KFOR-it, MAP-AKI dhe ambasada Amerikane.

Ferizaj

1.

Më 24.07.2017 në Magure do të ndërprehet:

Dalja 10kV Drejtimi i Drenicës prej orës 09:30 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Rrezez( Leletiqit), Mirena,Fushtica e Epërme, Fushtica e Ulët, Resinoci Bainca, Shala dhe Krojmiri.

2.

Më 25.07.2017 në Shtime do të ndërprehet:

Dalja 10kV Rashinca prej orës 09:30 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Davidovci, Rashinca, Muzeqina, Vojnovci dhe Gjergjaj.

Më 25.07.2017 në Magure do të ndërprehet:

Dalja 10kV Drejtimi i Drenicës prej orës 09:00 deri në orën 12:00 si dhe nga ora 15:00 deri në ora 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Rrezez( Leletiqit), Mirena, Fushtica e Epërme, Fushtica e Ulët, Resinoci Baincë, Shale dhe Krojmiri.

Peja

1.

Më 23.07.2017 në Peja 1 do të ndërprehet T2 prej orës 06:00 deri në ora 08:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin këto nënstacione 35/10kV: TS 35/10kV Peja II; TS 35/10kV Gurrakoci; TS 35/10kV Fabrika e Baterive; TS 35/10kV Fabrika e Birrës dhe TS 35/10kV Isniqi.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: 2 Korriku, Jarina nga dalja Shtëpia e kulturës, Jarina-Dukagjin, Asllaçeshma 1 dhe 2 dhe Spitali;

Rugova: Llazi, Shtupeqi i Madh, Llotove, Pepaj, Koshutan, Shkrel, Bogë, Stankaj, Hagjaj, Kuqisht 1, Drelaj 2, Bregu Kuqisht. Gjimnazi,Kisha Ortodokse, Lidhja rezervë TS-7/2,KFOR-i Italian,KFOR-I argjentinas, Kisha Katolike, Ambullanca e stomatologjike, Dukagjini 1, TS 5 dhe Dukagjini 2, Tomoci, Fedofili;

Fshatrat: Prekallë, Dobrushë, Kashicë, Dobrushë e Epërme, Staradran, Elshan, Berishë, Mavraj, Llugat e Poshtme dhe të Epërme, Ruhot. Gurakoc, Gurakoc Kulla, Gurakoc 35 i Vjetëri, Gurakoc Musollët, Gurakoc, Trubohoc, Zabllaq, Zallqi, Shalonovic, Osojan, Tupeq, Bllagaq dhe Dreja.

Fabrika e Baterive, Devolli Company, Gacaferri.KFOR-i Italian, Fabrika e Birrës, Gani Imeraj, “Lika Trade” Sali Likaj, Isniq- Zukaj dhe Januzaj, Farika e pompave. Demehalilët I, Demehalilët II, Ntp Stina Sadik Gjikokaj, Bletaria Manastiri i Deçanit dhe Parketarja.

1.

Më 24.07.2017 në Peja II do të ndërprehet:

Dalja 10kV Rugova prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rugova: Llazi, Shtupeqi i Madh, Llotova, Pepaj, Koshutani, Shkreli, Boga, Stankaj, Hagjaj, Kuqishta1, Drelaj 2 dhe Bregu Kuqishtë.

2.

Më 25.07.2017 në Istogu do të ndërprehet:

Dalja 10kV Dubrava prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Dubravë, Kovragë, Serbobran, Llukac i thatë, Veriq, Kërrninë, Padalishtë, Shushicë, Rakosh, Uqë, Suhogerll dhe Cerkolez.

1.

Më 24.07.2017 në Peja 1 do të ndërprehet:

LP 35kV Fabrika e Birrës nga ora 11:00 deri në ora 12:30

Gjatë kohës sa zhvillohen punimet pa energji mbetet Fabrika e birrës.

2.

Më 24.07.2017 në Peja 1 do të ndërprehet:

LP 35kV Fabrika e Baterive nga ora 13:00 deri në ora 14:30

Gjatë kohës sa zhvillohen punimet pa energji mbetet fabrika e Baterive, Devolli, Gacaferri, Saj Gllas, Zjarrfiksat-Qendra Emergjente.

Gjilan

1.

Më 24.07.2017 në Kllokoti do të ndërprehet:

Dalja 10kV Sllatina prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Tersteniku, Muhadëri, Dardania 2 Dragbuzha, Mulliri Sllatinë, Sllatinë e UIët dhe e Epërme, Sadovina dhe Pozhorani (një pjesë).

2.

Më 24.07.2017 në Dardana do të ndërprehet:

Dalja 10kV Lp Industrial prej orës 14:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Muharremi Petroll, Bbirraria, Seperacioni, Ujësjellësi, Fabrika e bllokave, Seperacioni tali, Dogana, Briqkosi, Borovci, landi dhe Shpk Arbnori.

3.

Më 24.07.2017 në Dardana do të ndërprehet:

Dalja 10kV Ropotova prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Muharremi Petroll, Bbirraria, Seperacioni, Ujësjellësi, Fabrika e bllokave, Seperacioni tali, Dogana, Briqkosi, Borovci, landi dhe Shpk Arbnori.

4.

Më 24.07.2017 në Dardana do të ndërprehet:

Dalja 10kV Maliqi Petroll prej orës 15:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Maliqi Petroll.

5.

Më 25.07.2017 në Artanë do të ndërprehet:

Dalja 10kV Kolonija e vjetër prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kolonia e Vjetër, Kolonia e Minatorëve, Tullari, Jasenoviku dhe Qeranoviku.

6.

Më 25.07.2017 në Gjilan 5 do të ndërprehet:

Dalja 10kV J19 Zalli prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr. e Prishtinës- kryqi, vetësherbimi Pireva dhe tregu i automjeteve.

7.

Më 25.07.2017 në Gjilan 5 do të ndërprehet:

Dalja 10kV J20 TS 3 prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rRruga e Prishtinës dhe Qendra e Qytetit.

Gjakovë

1.

Më 23 dhe 30.07.2017 në Rahovec do të ketë shkyqje totale :prej orës 08:00 deri në orën 11:00 si dhe nga ora 14:00 deri në ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bratotini, Drenoci, Nushpali, Pastasella, Pataçani i Epërm, Pataçani i Poshtëm, Senoci, Varjaku, Zatriçi, Hidrosistemi i Radoniqit – Rahovec, rr.486 Xhelal Hajda-Toni, rr.487 UÇK-së, rr.489 Avdullah Bugari, rr.490 Gëzim Hamza-Piktori, rr.492 Agom Çelaj, rr.493 Hasan Prishtina, rr.495 Dëshmorët e Pashtrikut, rr.496 Mexhit Mustafa, rr.503 Skënder Rexhepi, rr.504 Eshrafedin Kastrati, rr.505 Sadedin Hajda, rr.506 Milaim Krasniqi, rr.508 Xhafer e Samir Nurkasa, rr.509 Gëzim Mullaabazi, rr.510 Bujar Thaqi, rr.511 Migjeni, rr.512 Ali Sokoli, rr.514 Bajram Veliu, rr.516 Vëllezërit Haradinaj, rr.518 Ilmi Morina, rr.524 Kuvendi i Lezhës, rr.525 Kuvendi i Manastirit, rr.532 Bekim Isma, rr.536 Mic Sokoli, rr.Feim e Bedrush Gashi, rr.538 Milaim Morina, rr.539 Haxhi Zeka, rr.541 Dëshmorët e Zatriqit, rr.542 Musë Rahoveci, rr.543 Dalip Behra, rr.544 Shkelzen e Luan Krasniqi, rr.545 Ismail e Besim Gashi, rr.548 Mark Sopjani, rr.409 Sylejman Vokshi, rr.486 Xhelal Hajda-Toni, rr.487 UÇK-së, rr.488 Mizair Isma, Rr.489 Avdullah Bugari, rr.490 Gëzim Hamza-Piktori, Rr.491 Vëllezrit Frashëri, rr.492 Agom Çelaj, rr.493 Hasan Prishtina, rr.494 Bekim Sylka, rr.496 Mexhit Mustafa, rr.497 Shkelzen Krasniqi, rr.500 28 Nëntori, rr.502 Sylejman Vokshi, rr.510 Bujar Thaqi, rr.512 Ali Sokoli, rr.513 Sheh Hilmi Maliqi, rr.514 Bajram Veliu, rr.516 Vëllezrit Frashëri, rr.525 Kuvendi i Manastirit, rr.526 Rifat Dina, rr.527 Sabit Shabandula, rr.528 Fitim e Enver Duraku, rr.529 Ramiz e Xhevdet Krasniqi, rr.530 Agim Kelmendi, rr.531 Selim Berisha, rr.532 Bekim Isma, Rr.533 Sakip Bellaga, rr.534 Viktimat e Korrikut, rr.535 Prof.Hamdi Berisha, rr.540 Jeton e Besim Kabashi, rr.541 Dëshmorët e Zatriqit, Rr.542 Musë Rahoveci, Rr.544 Shkelzen e Luan Krasniqi, Rr.545 Ismail e Besim Gashi, rr.546 Fahredin Hoxha, rr.547 Tafil Zyberi, rr.548 Mark Sopjani, rr.554 Viljam Voker, rr.555 Shkelzen Zllanoga, rr.557 Bedri Berisha, rr.558 Jahë Hoti, rr.608 Hamdi Berisha, Rr.Luftëtari., PLASTIKA- AV " SH.P.K., .486 Xhelal Hajda-Toni, Rr.490 Gëzim Hamza-Piktori. Rr.486 Xhelal Hajda-Toni, rr.487 UÇK-së, rr.488 Mizair Isma, rr.490 Gëzim Hamza-Piktori, rr.491 Vëllezrit Frashëri, rr.494 Bekim Sylka, rr.495 Dëshmorët e Pashtrikut, rr.496 Mexhit Mustafa, rr.498 Xhevat e Alajdin Elshani, rr.500 28 Nëntori, rr.513 Sheh Hilmi Maliqi, rr.514 Bajram Veliu, rr.515 Islam Krasniqi, rr.516 Vëllezrit Haradinaj, rr.520 Halil Thaqi, rr.521 Viktimat e Marsit, Rr.522 Jahja Danuza, rr.523 Halil Hamza, rr.524 Kuvendi i Lezhës, rr.528 Fitim e Enver Duraku, rr.557 Bedri Berisha, fshatrat: Bellacërkë, Brestoc, Celinë, Hoçë e Vogël, Hoçë e Madhe, Nagavc, Opterushë, Velika Hoçë, Zoçishtë. OSA, STONECASTLE VINEYARDS & WINERY L.L.C . Rr.486 Xhelal Hajda-Toni, konsumatorët komercialë - rr.487 UÇK-së.

2.

Më 23.07.2017 në Malishevë do të ketë shkyçje totale prej orës 08:00 deri në orën 08:10 si dhe nga ora 17:00 deri në ora 17:10.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.603 Adem Jashari (një pjesë), rr.605 Rilindja Kombëtare (1 konsumatorë), rr.606 Pavarësia (1 konsumator), rr.610 Hisni Mazreku (1 konsumator), fshatrat: Carallukë, Dragobil, Drenoc, Panorc, Shkarashnikë, Tërpezë e Poshtme, Vërmicë, Vërmicë e Malishevës, rr.603 Adem Jashari (1 konsumator), rr.Imer Krasniqi (7 konsumatorë), rr.605 Hamdi Berisha (1 konsumator), rr.606 Pavarësia (1 konsumator), fshatrat: Bubël, Burim, Carallukë (3 konsumatorë), Damanek, Gurbardhë, Llapçevë, Lubizhdë, Lubizhdë e Malishevës, Lumnishtë, Mirushë, Mrasor, Panorc (një pjesë), Turjakë, Spitali i Qytetit, rr.608 Hamdi Berisha, rr.535 Prof.Hamdi Berisha, rr.554 Viliam Voker, rr.601 Sheshi i Dëshmorëve, rr.602 Gjergj Kastrioti - Skendërbeu, rr.603 Adem Jashari, rr.604 Imer Krasniqi, rr.605 Rilindja Kombëtare, rr.606 Pavarësia, rr.608 Hamdi Berisha, rr.610 Hizri Mazreku, rr.611 Jahir Mazreku. rr.612 Uiliam Uoker, fshatrat: Burim, Carallukë (një pjesë), Dardania, Gërmizë, Lubizhdë (1 konsumatorë), Senik (1 konsumator). rr.605 Rilindja Kombëtare (1 konsumator), rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumatorë), fshatrat: Balincë, Bardhë, Bellanicë, Javor, Lladroc, Lladroviç, Lubizhdë, Lluzhnic, Ngucat, Senik, Temeqinë. Rr.605 Rilindja Kombëtare (3 konsumatorë), Rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumator), Rr.557 Bedri Berisha (1 konsumator), fshatrat: Astrazub, Dragobil, Drenoc, Guriq, Janqishtë, Kërvasari, Marali, Maxharrë, Pagarushë, Shkozë. fshatrat: Balincë, Bubavec, Drenoc, Gollubovc, Kijevë, Llazicë, Lubizhdë, Mleqan, Plloçic, Polluzhë, Stapanicë. rr.602 Gjergj Kastrioti – Skënderbeu, fshatrat: Banjë, Bellanicë dhe Gajrak.

3.

Më 23.07.2017 në NS 35/10 kV Xërxa do të ketë shkyçje totale prej orës 08:00 deri në orën 08:10 si dhe nga ora 17:00 deri në ora 17:10

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bizneset Xërxë, Xërxa, Bellacërka, Gexhaë, Radosti, Ratkoci, Berjaka, Çifllaku, Denja, Dobidoli, Guri Kuq, Kazniku, Kramoviku, Polluza, Rakovina dhe Sopniqi.

1.

Më 25.07.2017 në Malisheva do të ndërprehet:

Dalja 10kV Spitali prej orës 12:00 deri në orën 12:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Spitali i Qytetit, rr.608 Hamdi Berisha.

1.

Më 24.07.2017 në NS 110/10 kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

Dalja 10kV Ura e Terzive prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Damjan (një pjesë), Fshaj Kushavec, Muhadër, Pnish, Rogovë, Smaq dhe Ujëz.

2.

Më 24.07.2017 në Gjakova 2 do të ndërprehet:

Dalja 10kV Qendra prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Abedin Tërbeshi, Ali Ibra, Ferhat Binishi (një pjesë), Ismail Qemali, Marin Barleti, Mazllum Lakuci, Mbretëresha Teutë, Nënë Tereza, Përmet Vula (një pjesë), Petro Nini Luarasi, Tirana, Skënderbeu (një pjesë), Tefik Çanga dhe Vëllezrit Frashëri.

3.

Më 24.07.2017 në NS 110/35/10 kV Rahoveci do të ndërprehet:

Dalja 10kV Qyteti II prej orës 09:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.409 Sylejman Vokshi, rr.486 Xhelal Hajda-Toni, rr.487 UÇK-së, rr.488 Mizair Isma, rr.489 Avdullah Bugari, rr.490 Gëzim Hamza-Piktori, rr.491 Vëllezërit Frashëri, rr.492 Agom Çelaj, rr.493 Hasan Prishtina, rr.494 Bekim Sylka, rr.496 Mexhit Mustafa, rr.497 Shkelzen Krasniqi, rr.500 28 Nëntori, rr.502 Sylejman Vokshi, rr.510 Bujar Thaqi, rr.512 Ali Sokoli, rr.513 Sheh Hilmi Maliqi, rr.514 Bajram Veliu, rr.516 Vëllezërit Frashëri, rr.525 Kuvendi i Manastirit, rr.526 Rifat Dina, rr.527 Sabit Shabandula, rr.528 Fitim e Enver Duraku, Rr.529 Ramiz e Xhevdet Krasniqi, Rr.530 Agim Kelmendi, rr.531 Selim Berisha, rr.532 Bekim Isma, rr.533 Sakip Bellaga, rr.534 Viktimat e Korrikut, rr.535 Prof.Hamdi Berisha,rr.540 Jeton e Besim Kabashi, rr.541 Dëshmorët e Zatriqit, rr.542 Musë Rahoveci, rr.544 Shkelzen e Luan Krasniqi, rr.545 Ismail e Besim Gashi, rr.546 Fahredin Hoxha, rr.547 Tafil Zyberi, rr.548 Mark Sopjani, rr.554 Viljam Voker, rr.555 Shkelzen Zllanoga, rr.557 Bedri Berisha, rr.558 Jahë Hoti, rr.608 Hamdi Berisha, dhe rr.Luftëtari.

4.

Më 24.07.2017 në Malishevë do të ndërprehet:

Dalja 10kV Bellanica prej orës 12:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.605 Rilindja Kombëtare, rr.608 Hamdi Berisha, fshatrat: Balincë, Bardhë, Bellanicë, Javor, Lladroc, Lladroviç, Lubizhdë, Lluzhnicë, Ngucat, Senik dhe Temeqinë.

4.

Më 25.07.2017 në NS 110/35/10 kV Rahoveci do të ndërprehet:

Dalja 10kV Qyteti I prej orës 09:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.486 Xhelal Hajda-Toni, rr.487 UÇK-së, rr.489 Avdullah Bugari, rr.490 Gëzim Hamza-Piktori, rr.492 Agom Çelaj, rr.493 Hasan Prishtina, rr.495 Dëshmorët e Pashtrikut, rr.496 Mexhit Mustafa, rr.503 Skënder Rexhepi, rr.504 Eshrafedin Kastrati, rr.505 Sadedin Hajda, rr.506 Milaim Krasniqi, rr.508 Xhafer e Samir Nurkasa, rr.509 Gëzim Mullaabazi, rr.510 Bujar Thaqi, rr.511 Migjeni, rr.512 Ali Sokoli, rr.514 Bajram Veliu, rr.516 Vëllezërit Haradinaj, rr.518 Ilmi Morina,rRr.524 Kuvendi i Lezhës, rr.525 Kuvendi i Manastirit, rr.532 Bekim Isma, rr.536 Mic Sokoli, rr.Feim e Bedrush Gashi, rr.538 Milaim Morina, rr.539 Haxhi Zeka, rr.541 Dëshmorët e Zatriqit, rr.542 Musë Rahoveci, rr.543 Dalip Behra, rr.544 Shkelzen e Luan Krasniqi, rr.545 Ismail e Besim Gashi, rr.548 Mark Sopjani.

Prizren

1.

Më 23.07.2017 në Prizreni 1 do të ketë shkyçje totale prej orës 06:00 deri në orën 08:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin këto nënstacione 35/10kV: TS 35/10 kV Prizreni III; TS 35/10 kV Pirana; TS 35/10 kV Zhuri; TS 35/10 kV Sharri (Dragash); TS 35/10 kV Dikanca; TS 35/6.3 kV Perllonka I; TS 35/6.3 kV Perllonka II;Eurokos HC-Dragash.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Tusus 1, Lagjja Tusus 2, Lagjja Tusus 3, Lagjja Tusus 4, Lagjja Tusus 5, Shkolla Normale, KFOR-i turk, Lagjja e Trimave,IBPK "Prizreni", "Shtypshkronja e re"(ETC), Siprint Shtypshkronja"; rrugët: Kukësi, Xhevat Berisha, Sali Bytyqi, Mbreti Pleurat, Bajram Curri, Wiliam Walker. Afariste:"Afioni",Etem-Trade","EULEX","Kuk-Komerc","Sharri Beton","Sharri Pllast, Ismet Jashari-Kumanova, Anton Pashku, Mentor Krasniqi Vatrat Shqiptare, Shën Albani, Lazër Lumezi, Shën Jeronimi, Pal Paluca, Hysen Rexhepi, Nuhi Elezi, Themistokli Gërmenji, Asllan Berisha, Teodor Haxhi Filipi, Marin Barleti, Bujtinat, Iljaz Kuka, Adnan Krasniqi, Aleksander Flemingu, Papa Gjon Pali II, Anton Çeta, Petro Nini Luarasi, At Gjergj Fishta,Odhise Paskali, Esat Haskuka, Xhavit Bajraktari, Indrit Cara Kavaja, Azem Hajdari, Behari, Sheshi Shadervan, Halil Berisha, Lekë Dugagjini.Zjarrfiksat motel prizreni, Randobravë, Retije e Ulët, Retije e Epërme,hasi 1,Pirana, grupi I biznesit, Krushë e Madhe, Krushë e Vogël, Randobravë, bizneset: Sep. "10Maji", Sep. "Agimi", Sep. "Isa Rexhepi", Sep. "Arbëria", Sep. "Kag-Asfallt" dhe N.P.T "Soni-Com", Ujësjellësi, Lagjja Omajve dhe Ademaj në Zhur, Zhuri, Shkoza, Dobrushtë, Milaj, Gorozhubi, Planeja, Vërmica, Vlashnjë, Poslishtë, Nashec, Muradem, Lubiqevë, Leskovec, Kobajë, Jeshkovë, Hoqë e Qytetit, Grazhdanik, Billushë,Afariste: resturant "Keshtjella", "Pompa Benxines Zhuri", Betonjera "Vëllezërit e Bashkuar", Billushë "Pompa e Ujit", Vlashna "Fanaj Petroll", Poslishta, Grazhdaniku, Kobi I, Kobi II, Gurthyesi Renelual Tahiri, Poslishti I, Poslishti II, Vlashna I, Vlashna II dhe Muradema, Dogana, Gurethyesi Tahiri, Restorant Gurra, Restorant Mifa Belli, Vërmica 3, Restorant Vërmica, Restorant Universi, Shkoza 1 dhe Shkoza 2, Gorozhubi, Mile, Plane dhe një pjesë e Zhurit, Lubovishta, Kukjan, Vranishte,Restelica, Mlikë, Glloboqicë, Krushevë, Zlipotok, Orqushë, rr. e Dëshmorëve, rr. e Restelicës, rr. e Brodit, rr. e Radeshës, afariste: KFORI, Motel Meka, "Shtëpia e Kulturës", Radio Sharri, Policia, Kuvendi Komunal, Gjimnazi, Shkolla fillore, Ambullanta mjeksisë familjate, Gjykata, Zjarrfiksat, Afariste: HIT Flores, Zgatari Komerc, fshatrat: Blaq, Brodosanë, Buzez, Kuk, Kuklibeg, Zaplluxhe, afariste: N.P.T "Mulliri" Buzezë, N.T.P. Qumshtorja Sharri Kuk, Restoran Opoja, Bellobradi,Brruti,Kapre, Kosavë,Pllajnik, Shajne, Xërxe e sharrit,Zgatar,Zym I sharrit,Afariste:ILVA" Buqe, Restoran Dasma Zym, TS-IPKO dhe Vala . Rapqa e Ulët, Rapqa e Epërme, Fabrika Meka, Brezne, Krsteci i Ulët, Krsteci I Naltë, Rrenci, Ferma TS- Berham Jonuzi, TS- Qendra Petroll,Buqe, Pllavë, TS-Ujsjellsi Brezne. RematexFrigofood, fshati Brod dhe afariste: N.P.T "Kuk Comerc"(Motel Argjena), TS- IPKO Brod, TS- Penda HC Dikanc, Baqkë, Dikanca, Leshtani, Radeshi,Perllonka 1 dhe 2, Eurokos HC-Dragashi. Zjarrfiksat, Motel Prizreni dhe Tjegullorja.

2.

Më 23.07.2017 në Prizreni 1 do të ketë shkyçje nga ana 10kV prej orës 06:00 deri në orën 09:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Arbana dhe lagjja Jeta e re, Lagjja Ortakolli, Lagjja Baruthana, rrugët: Zona e Pashtrikut, Sarajeva, Ortokolli, Likes, Ferizaj, Carraleva, Besnik Kastrati, Ohri, Bije Vokshi, Vetim Shala, Ali Hadri, Isa Boletini, Mihail Grameno, Jakup Ferri, GjonSerreqi, Bedrush Qollaku, Votra, Ortakolli 1, Oratkolli 2, Ben Aff, Lux Dekor, Ortakoll II, Abc-plast, Adnan Sh.pk. Dualos, Shpk Getoari, Vertigo, DPZ. Medina,-1, Ing Biro,K.f.Getoari, Liria material ndërtimor, Ntsh. Europrinty-2,Nsh/Liria-Prizren,Prizren Graf, Rr. Besim Shala, Beamir Memaj, Toplica, Esad Mekuli dhe Zef Skeroi, Atmaxha, Nasheci I, Nasheci II, Mazrek, Kojushe, Nashec, Gurshite, Gjonaj I, Gjonaj II, Gjonaj III, Zymi, Euro Graniti, Atmaxha I, Atmaxha II, Tupeci I, Tupeci II, Tupeci III, Landovica, Tulltorja I, Tulltorja II.Eurofood, Valvis, Abi (Pemtaria) Printeksi dhe Ortakolli 1.