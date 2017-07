Mbrëmje e madhe sportive bamirësie më 29 korrik në Prishtinë

Më 29 korrik 2017 në Prishtinë do të zhvillohet një mbrëmje e madhe sportive – bamirësie, me ç’rast në ring do të paraqiten luftëtarë me zemër humanitare ku vijnë enkas nga e gjithë bota vetëm e vetëm për t’iu përgjigjur thirrjes së këtij aktiviteti.

Qëllimi i kësaj mbrëmje është që të mblidhen sa më shumë të holla nga afaristët si dhe nga shitja e biletave dhe ato t’u dedikohen fëmijëve të sëmurë si dhe jetimëve. Organizatori i kësaj mbrëmjeje, kampioni i katërfishtë i botës, Mustaf Kicaj, ka bërë thirrje për pjesëmarrje në numër sa më të madh, që “kështu edhe ju të ndihmoni një fëmijë që ka nevojë për kujdes”.

Kjo do jetë hera e pestë që organizohet një galla mbrëmje e tillë, por e para në Kosovë. Në aktivitetet e mëparshme ishin mbledhur mbi 50.000 franga zvicerane dhe të gjitha u dedikuan për Ligën e Kancerit në Zvicër „Krebsliga”.

Organizator është kampioni i katërfishtë i botës, Mustaf Kicaj, i cili me prejardhje është nga Theranda, por që jeton një kohë të gjatë në Winterthur të Zvicrës, së bashku me menaxherin, Evren Dalipi.

