Rakiq: Për çdo gjë do të konsultohemi me Beogradin, sikur shqiptarët me diplomatët e huaj

Lideri i ri i Listës serbe, Goran Rakiq, ka thënë se për çdo gjë që do të veprojë partia që ai udhëheq në Kosovë, do të konsultohet me Beogradin, mu ashtu siç po konsultohen shqiptarët me diplomatët e huaj në Prishtinë, transmeton Koha.net.

Ai ka theksuar se gjatë ditëve të ardhshme “presim konsultime me liderët politikë shqiptarë e pastaj do të marrim vendimin se a do të marrim pjesë në Qeverinë e Kosovës”.

Rakiq ka deklaruar se ende nuk e di cili opsion politik shqiptar është më i pranueshmi për të, por ka shtuar se asnjë vendim nuk do të merret me nguti veçse vetëm në konsultime e në marrëveshje me Beogradin.

Në vërejtjen se kjo mund t’i pengojë partnerët eventualë të koalicionit , ai ka theksuar se të gjithë, e edhe liderët politikë shqiptarë, e dinë se ekzistencë të serbëve këtu (në Kosovë) nuk do të kishte pasur pa ndihmën e Qeverisë së Serbisë.

“Nuk shoh arsye pse kjo do t’i pengonte ata, aq më tepër pasi që në nivel të lartë politik po zhvillohet edhe dialogu i Prishtinës me Beogradin. Edhe neve nga njëherë nuk na pëlqen që liderët shqiptarë shpesh marrin vendime në konsulta me diplomatë të huaj. Ne nuk mund të ndikojmë në këtë, e as ata nuk mund ta ndryshojnë raportin tonë me Beogadin”, citon”novosti “të ketë thënë Rakiq i cili ka përfunduar se Qeveria e Serbisë përmes Marko Gjuriqit i ndihmon serbët e Kosovës në luftën për të drejtat e tyre e më së shumti në këtë luftë, siç ka thënë ai, i ndihmon kryetari i Serbisë Aleksandar Vuçiq.