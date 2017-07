Këto vende nuk do të kenë rrymë

Sërish, për ditët në vijim, paralajmërohen ndërprerje rryme në vendin tonë, transmeton Koha.net.

Siç njofton KEDS përmes një kumtese, rrymë nuk do të ketë:

Prishtinë

1

Më 21.07.2017 në NS TS 35/10kV Prishtina III do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Fuat Pashë Dibra (Kodi 10011007) prej orës 12:00 deri në orën 16:00

Pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Një pjesë e Bregut të Diellit te furra Qerimi-1.

Arsyeja e ndërprerjes: dislokimi i një pjesë të linjës 0.4kV

2.

Më 21 dhe 22 .07.2017 në NS TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Llausha (Kodi 14000013) prej orës 6:00 deri në orën 11:00

Pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Dumnicë, Llaushë, Doberdol, Zakut, Kërpimeh, Metehi, Repë, Tashevc, Pollatë, Dvorishtë, Sllatinë, Reçicë, Zhiti, Sylejvicë, Brecë, Tërnavicë dhe Murgullë.

3.

Më 23.07.2017 në NS TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërpritet:

Dalja 10kV Letanci (Kodi 14000012) prej orës 6:00 deri në orën 11:00

Pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Obranqë, Peran, Obranq 1, 2, 3, Bradash, Bajqinë, Katunishtë, Lepaj, Dobratin 1 dhe Ferma e Pulave Peran.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 21.07.2017 në NS TS 35/10 kV Mazgit do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Brezhnice (Kodi 15019009) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Pa energji elektrike do të mbesin: Breznica, Kozarica dhe Barileva.

2

Më 21.07.2017 në NS TS 110/35/10(20)kV Prishtina 1 do të ndërpritet:

Dalja 10 kV J14 Jumco (Kodi 10000004) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Jumko, Vijadukti, Albi Cim, Herta Comerc, Betonjerka Tregtia,Scan Color.

3

Më 21.07.2017 në NS TS 110/35/10(20)kV Prishtina 1 do të ndërpritet:

Dalja J15 Kampi Jordanesz (Kodi 10000010) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Elkos, Hiberna FM, Karabinieret Italian, Gazeta Kosova Sot, Unmiku, Ylli Bec dhe PTK-ja.

4.

Më 21.07.2017 në NS TS 110/35/10(20)kV Prishtina 1 do të ndërpritet:

Dalja J16 Kalabrija 2 (Kodi 10000007) prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Lagjja Kalabria.

Ferizaj

1.

Më 20.07.2017 në NS TS 110/35/10kV Bibaj do të ndërpritet:

LP 35 kV drejtimi i Silkaporit (Kodi 40045001) prej orës 6:00 deri në orën 9:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Silkapori

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 21.07.2017 në NS TS 35/10 KV Magure do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Fshatrat- Magure (Kodi 41048002) prej orës 9:30 deri në orën 15:30

Pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Magure, Medvevc, Dobrajë, Rreze, Blinajë, Qylagë, Poturovc, Torinë dhe Gllanicë.

Gjakovë

1.

Më 21.07.2017 në NS TS 35/10 kV Xërxa do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Denji (Kodi 82081007) prej orës 09:00 - 12:00 dhe 15:00 - 17:00.

Pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Çifllak, Denjë, Dobidol, Guri Kuq, Kaznik, Kramovik, Polluzhë, Rakovinë, Ratkoc (një pjesë).

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 21.07.2017 në NS S 35/10 kV Gjakova I do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Dobroshi (Kodi 80080007) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Batushë, Berjah, Brovinë, Rr.Dedë Gjon Luli (një pjesë), Dobrosh, Hereç, Rr.Lekë Dukagjini, Molliq, Nivokaz, Osek Hilë(një pjesë), Pacaj, Rr.Pashko Vasa, Skivjan (një pjesë) dhe Stubull.

2.

Më 21.07.2017 në NS TS 110/10(20)kV Gjakova 2 do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Ura Terezive (Kodi 81000004) prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Batushë, Berjah, Brovinë, Rr.Dedë Gjon Luli (një pjesë), Dobrosh, Hereç, Rr.Lekë Dukagjini, Molliq, Nivokaz, Osek Hilë(një pjesë), Pacaj, Rr.Pashko Vasa, Skivjan (një pjesë) dhe Stubull.

3.

Më 21.07.2017 në NS TS 110/35/10 kV Rahoveci do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Bodrumi Berjak (Kodi 82081008) prej orës 9:00 deri në orën 13:00

Pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bellacërkë (një pjesë), Berjakë, Sapniq (një pjesë).

Gjilan

1.

Më 21.07.2017 në NS TS 110/20(10) kV Kamenica do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Dalja Muqivercit (Kodi 62000011) prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Berivojcë, Qarrakofcë, Dajkovc, Shipashnica e Ulët, Muçivërc, Rogoçicë, Novosella, Karaçeva e Ulët dhe e Epërme.

2.

Më 21.07.2017 në NS TS 35/10 kV Rrafshinado të ndërpritet:

· Dalja 10 kV Dalja Begunca (Kodi 61067010prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Pa energji elektrike do të mbesin fsahtrat: Berivojcë, Qarrakofcë, Dajkovc, Shipashnica e Ulët, Muçivërc, Rogoçicë, Novosellë, Karaçeva e Ulët dhe e Epërme.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ndërprerësit.

Pejë

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 21.07.2017 në NS TS 110/10KV Klina do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Jashanica (Kodi 52000003) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Pograxhë, Qupevë, Jellovc, Resnik dhe Jashanicë.

Prizreni

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 21.07.2017 në NS TS 35/10 kV Sharri (Dragash do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Budakova (Kodi 30036007) prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Pa energji elektrike do të mbesin: Pishina Solid, Reqani I, Reqani II, Dragaqine I, Qadraku I, Pompat e Ujit Mohlan, Greiqevci I, Buzhala I, Budakova II, Budakova.

2.

Më 22.07.2017 në NS TS 110/35/10 kV Theranda do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Bresana (Kodi 32000008) prej orës 9:00 deri në orën 11:00

Pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Blaq, Brodosanë, Buzez, Kuk, Kuklibeg, Zaplluxhe; afariste: N.P.T "Mulliri" Buzez, N.T.P. Qumshtorja Sharri Kuk dhe restorant Opoja.

Syrmije Kika

Koordinator per web-faqe dhe punë administrative

Web-site and administrative coordinator

Kosovo Electricity Distribution and Supply

+386 49 790 243| 038 501 101 1378

syrmije.kika@keds-energy.com

keds-energy.com

cid:image001.png@01CF49CC.CDDC5A00

Attachments area